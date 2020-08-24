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【深圳創業板註冊制】劉鶴：深圳要成創新資本中心　拓大灣區發展

經濟脈搏 10:36 2020/08/24

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深圳創業板註冊制首批18家IPO企業今天上市，其中8隻股份開市早段一度升逾100％。國務院副總理劉鶴在註冊制出台儀式上，發表書面談話，指深圳交易所要成為創新資本中心、世界一流交易所，並推動粵港澳大灣區發展。

證券時報網等報道，創業板註冊制首批18家IPO企業上市，全部高於招股價，其中康泰醫學（深：300869）最多曾升逾5倍，而卡倍億（深：300863）更曾升漲5.8倍。另外多隻新股升逾1倍。

劉鶴：金融體系要更好服務創科

深圳交易所創業板註冊制出台儀式上，宣讀劉鶴的書面談話。劉鶴表示，推進創業板改革，是中央重要決策部署，為下一步中小板和主板註冊制改革奠定基礎。

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他希望創業板更好服務成長型創新創業企業，與其他板塊各有側重、相互補充，形成多層次資本市場體系，增加市場包容度和覆蓋面，支持更多優質公司在國內上市。

劉鶴又說希望將深交所塑造成為優質的創新資本中心和世界一流的交易所，大灣區建設和深圳市經濟發展再上新台階。

對當前經濟形勢評估，劉鶴指，中國經濟正處於不斷恢復階段，出現逐季向好的增長趨勢，一季度大幅收縮，二季度快速恢復，三四季度經濟增長，預計將呈現更有活力的良好態勢，在高質量發展軌道和加快構建雙循環新格局下，中國經濟正穩健前行和不斷升級。金融系統要更好服務、驅動、引領實體經濟發展。 

易會滿：推動經濟高質量發展

證監會主席易會滿表示，要進一步發揮市場的力量，提高上市公司質量，推動經濟高質量發展。同時，要進一步加強資本市場改革，發展長期業績導向的機構投資者，回歸價值投資的重要理念。

隨著創業板上市制度改革，其交易規則亦出現變化，包括創業板股票波幅限制比例由10%提高至20%、新股上市前5個交易日不設升跌幅限制等。

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