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人行官員：應建立全球人幣外滙交易市場

經濟脈搏 11:33 2020/08/24

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人民銀行金融研究所所長周誠君表示，境外非居民投資者購買國內資管產品，可助力中國資管業務發展，應建立一個全球的人民幣外滙交易市場，推進在岸、離岸人民幣金融業務發展。

推進在離岸人民幣金融業務發展

《中國證券報》報道，周誠君在一個論壇稱，要讓境外非居民投資者在遵守當地法律基礎上，即可持有和投資人民幣資產，而不是必須來中國開戶；要建立一個全球的人民幣外滙交易市場和相應的基礎設施，讓投資者持有人民幣資產後，能按照當地法律法規，在當地外滙市場進行套期保值和外滙交易。

周誠君建議，要推進在岸、離岸人民幣金融業務發展，在資本賬戶開放、人民幣可兌換方面穩紮穩打。

他認為，境外非居民投資者現對持有人民幣資產需求大。首先，隨着資本項目開放愈來愈多，境外非居民投資者願意投資人民幣資產；其次，在跨境貿易中，中國更多鼓勵、引導和支持企業用人民幣結算，因此境外市場主體會擁有更多人民幣。

他說，最新數據顯示，我國十年期國債收益率在3.01%左右，而美國在0.64%左右，可見人民幣資產非常有吸引力。

貨幣政策方面，周誠君表示，人行是大國央行中，少有保持常態貨幣政策的央行。在疫情中，美國聯儲局的資產負債表一度超過7萬億美元，但人行資產負債表不僅沒有擴張，還略微有所收縮。

他並表示，在近期的市場波動，美元指數下滑，人民幣滙率上升，對人民幣中長期滙率持更樂觀態度。

【大灣區】商務部：在粵港澳大灣區等地開展數字人民幣試點

責任編輯：蒯宇澄

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