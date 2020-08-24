蓬佩奧今訪以色列阿聯酋討論中國威脅 美專家：遏華聯盟時機到

美國國務卿蓬佩奧據報將在今天（24日）出訪以色列和阿聯酋，討論如何應對中國和伊朗在中東地區構成的安全挑戰。美智庫專家認為，特朗普政府正看到其針對中國組建全球聯盟出現「時機」；但有專家指出，「美國第一」政策與聯盟之間矛盾，讓不少國家在中美爭端中謹慎行事，避免選邊站隊。

中國外交部發言人趙立堅早前就蓬佩奧訪問中東歐呼籲警惕中國威脅時批評，蓬佩奧走到哪裏，就把政治病毒和虛假信息帶到哪裏，「他像打了雞血一樣，日復一日重覆著罔顧事實、顛倒黑白的謊言，心虛不虛？」

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路透社此前引述兩名消息人士表示，蓬佩奧以色列和阿聯酋之行將討論邦交的正常化，如何應對中國和伊朗在該地區構成的安全挑戰，亦在蓬佩奧的會談議程上。

以色列和阿聯酋約兩周前宣布，開始正常化外交關係。以色列同意暫停吞併約旦河西岸部分地區的計劃，並會與阿聯酋就簽署雙邊協議進行會晤。這項由美國支持的政策轉變，標誌以色列與波斯灣地區阿拉伯國家的關係回暖，被稱為「世紀協議」。

蓬佩奧5月曾訪以色列 官媒批挑撥

蓬佩奧今年5月曾出訪以色列，指稱中國隱暪疫情，並就中資企業投資「交換意見」，被官媒發文批評為挑撥以中關係，並擴大美國將新冠疫情卸責中國的國際陣線，聲稱中國參與以色列基建將使其國民面臨風險並「連累美國」。

《北京青年報》評論文章指，自以色列積極回應和實質參與「一帶一路」倡議，美國就反覆鼓吹「中國威脅」，為中企承包擴建和運營以色列海法港等項目製造高分貝雜音，甚至以削減情報共享要挾以色列。

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事實上，蓬佩奧曾表明，美國希望建立一個全球聯盟來對抗中國。他此前訪問中東歐期間就多次呼籲，歐洲國家需要嚴肅對待中國威脅。

華盛頓智庫美國戰略與國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）向BBC中文網表示，特朗普政府對中國的制衡早已開始，但組建「國際聯盟」部分是由於白宮看到目前出現了一個「時機」。

她指出，過去一些小心翼翼不願冒犯中國的國家現在對中國的威脅更加警覺，「新冠全球大流行尤其讓許多國家警醒，意識到對中國供應鏈過於依賴的風險，這使得一些國家（對中國）的立場比過去更加強硬。」

分析人士還指出，港區國安法實施及新疆問題等讓西方世界普遍擔憂，都給特朗普政府創造了條件。葛來儀認為，每個國家都有自己的理由，新冠疫情只是幾乎每一個國家都遇到的原因，「但真正的原因是中國試圖改變國際社會的常規與操作，中國的做法讓這些國家感到擔憂。」

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然而，報道特朗普政府「美國第一」政策也讓許多國家對其雙邊及多邊合作存疑。不少國家在中美爭端中謹慎行事，避免選邊站隊。

「美國第一」與「全球聯盟」存在矛盾

澳洲悉尼大學亞太防務問題專家袁敬東表示，很多國家對美國其實也是相當不滿，認為美國推行保護主義的「美國第一」政策，背棄了戰後自己努力幫助構建的全球多邊體制，危及很多重要國家的利益。

袁敬東認為，雖然美國的聯盟目前來看「沒有太大效果」，但最終結果在很大程度上還取決於中國的反應。「中國處於一種被動局勢，但其實可以在很多情況下化解美國的言論。要跳出美國的圈子，作為一個大國，要做出實際行動維護多邊體系，這樣效果會好一些。」

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責任編輯：馬佩君

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