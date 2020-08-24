中國幫不了特朗普選情？大買美國農產品無解農民之苦

美國大選逼近，美國總統特朗普多番唱淡中美貿易戰協議，甚至再次拋出「中美脫鉤」，聲言美國可以不與中國做生意。儘管中國近日繼續大手買入美國農產品等貨品，對協助特朗普穩住票源、提振選情的作用卻可能有限。新冠肺炎疫情重挫美國需求下，中國大買也未能提高美國農產品價格，美國農民仍在過勒緊褲頭的苦日子。

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美國農業部數據顯示，中國今年以來入口美國玉米、大豆、小麥規模，較去年同期大增144%。

然而，美國農產品價格卻不升反跌。美國疫情至今未有受控，多地需要推出不同程度限聚措施，餐飲業大受打擊下，美國國內農產品需求亦受到遏制。芝加哥貿易期貨交易所（Chicago Board of Trade）的玉米期貨合約價格，今年以來暴跌近13%，大豆和小麥期貨合約價格亦跌逾5%。

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此景對不少美國農民而言都難以為繼。南達科他州農民聯會（South Dakota Farmers Union）主席Doug Sombke稱，他農場所在地的農產品採購商，僅分別以2.87及8.5美元價格，收購每蒲式耳（bushel；英制單位，實際重量視乎農作物有所不同）玉米（約25.4公斤）和大豆（約27.2公斤），均較農民足以維持收支平衡價格低近1美元。

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美國農民經歷去年水災和中美貿易戰後，本期望今年能過回好日子，疫情卻讓他們希望落空。美國聯邦政府數字顯示，上半年已有大約580家農戶申請破產。堪薩斯城聯邦儲備銀行最近亦預期，農民債務償還率會在未來3個月急劇下降；該行管轄範圍覆蓋美國大平原中部地區多個農業州份。

美國農業州份多數支持共和黨，美國農民支持繼而是特朗普尋求連任一大基石。中美貿易戰第一階段協議今年1月簽署，中國同意額外購買365焦美國農產品。協議本是特朗普任內政績亮點，惟最新發展卻令協議成為「雞肋」，食之無肉棄之可惜，對中美都頗為尷尬。

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責任編輯：連兆鋒