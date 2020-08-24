▲ 安徽爆「志賀氏菌」疫情 3天493人屙嘔發燒（有片）

安徽省近期受洪災侵襲，中共總書記習近平日前特地到這裡視察救災工作，當地如今再爆發疫情。安徽省淮南市壽縣政府通報，當地自上周四（20日）以來，陸續有493人出現發熱嘔吐等徵狀，目前已確定疫情由「志賀氏菌（Shigella）」引發。

暫未確知這一波疫情，是否與洪災污染水源有關，而當地自來水廠已緊急關閉。

根據壽縣政府周日通報，該縣保義鎮自本月20日（周四）起、即3天多不足4天時間，已有493人陸續出現發熱嘔吐、腹痛腹瀉症狀，壽縣立即成立處置工作領導組，開展人員治療工作，其中壽縣醫院、縣中醫院收治289人。目前病人病情普遍好轉，部分病人已治愈出院。

習剛視察安徽抗洪工作 如今又爆疫情

安徽省市縣聯合調查組初步調查，判定這一波疫情為「志賀氏菌」屬感染所引起。為防止水體感染，保義鎮自來水廠已於8月21日關閉，有關處置工作正在進一步進行中。

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此前媒體報道，保義鎮在剛過去的周日（23日），有上百人出現不明原因發熱伴有胃腸道症狀疾病，如腹瀉，患者多為兒童。一名家長稱，孩子發高燒，一下子燒到了39.5℃。醫院檢查後説是病菌感染，懷疑喝的水有問題，有人稱此前當地飲用水發黑發黃。

有傳家指，志賀氏菌是1種桿菌，感染所引起的急性腸道疾病為「桿菌性痢疾」，病原體可耐酸性，只要10到100個病原體即可致病。

▲ 安徽省淮南市壽縣政府通報，當地自上周四（20日）以來，陸續有493人出現發熱嘔吐等徵狀，目前已確定疫情由「志賀氏菌（Shigella）」引發。

【何謂志賀氏菌：或源自水源污染】 志賀氏菌病在香港稱「桿菌性痢疾」（Shigellosis），香港食安中心資料顯示，這是一種急性腸胃傳染疾病，由一些名為志賀氏桿菌屬的致病菌所引起的。大多數病人被志賀氏桿菌感染後1至3天內便會發病，發病的病徵包括水狀腹瀉、發燒、腹痛、惡心或嘔吐，糞便或會帶血和黏液。 患者的病徵一般會持續3至14天不等，桿菌性痢疾主要是由患者或帶菌者經口糞途徑直接或間接傳播的；患者或帶菌者和別人接觸時，會直接將糞便的致病菌傳給別人，他們在處理食物時，亦可能會污染食物，令進食了這些食物的人受感染。 據稱，小量的志賀氏桿菌已可引致感染。 也有專家指，志賀氏菌分佈於全球，在熱帶、亞熱帶地區為地方性流行病。在自來水不普及或環境衛生條件較差的地區，特別容易出現流行，污染的飲水或食物也常引起地區性大規模的爆發。

安徽省壽縣靠近洪災頻傳的長江中下游處，但目前尚不能確定，當地疫情是否與洪災污染水源有關。壽縣政府強調，有關調查及處置工作正在進一步進行中。

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責任編輯：鄧國強

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