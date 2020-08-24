圖破美圍堵？ 李克強倡瀾湄合作與國際陸海貿易新通道對接

中美角力持續升溫之際，中國積極加強國際貿易合作，國務院總理李克強表示，「國際陸海貿易新通道」縱貫中國西部地區，連接東南亞與歐亞大陸，陸海集聚、區域聯動效應突出，倡議瀾湄合作與「國際陸海貿易新通道」對接。

李克強今天（24日）在北京出席瀾湄合作第三次領導人會議時表示，瀾湄合作與「國際陸海貿易新通道」對接，將進一步暢通貿易通道，調動中國西部、西南部以及東盟其他國家力量，實現對湄公河國家的更大投入，進一步優化資源配置，維護產業鏈供應鏈穩定，推動協同發展。

中國願同湄公河五國一道，落實好此次會議發表的對接聲明，為區域發展注入新動力。

而在新冠肺炎疫情下，李克強並稱，中方將在瀾湄合作專項基金框架下設立公共衛生專項資金，中方新冠疫苗研制完成並投入使用後，將優先向湄公河國家提供。

湄公河源於中國西藏，流經雲南轉入緬甸、老撾、泰國、柬埔寨，最後從越南的南部流入南海。而由於湄公河中國境內河段稱為瀾滄江，故中國與湄公河合作機制稱為「瀾湄合作」。

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責任編輯：馬佩君

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