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【新冠肺炎疫苗】中國疫苗對外優先給誰？湄公河國家

國情動向 13:28 2020/08/24

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中國多款新冠肺炎疫苗已進入第三階段測試，順利的話預料年底上市。中國新冠肺炎疫苗對外合作，近期亦引起關注。對於中國新冠肺炎疫苗問世後，對外會先向甚麼國家提供，國務院總理李克強表示，會是東南亞湄公河國家。中國與湄公河國家合作機制之中，包括中國以外5個湄公河國家。

【新冠肺炎疫苗】中國疫苗對外優先給誰？湄公河國家

內地傳媒報道，李克強周一（24日）在北京出席瀾湄合作第三次領導人會議時表示，中方會在瀾湄合作專項基金框架下，設立公共衛生專項資金，繼續在力所能及的範圍內，向湄公河國家提供抗疫物資和技術支持。

李克強稱，中方新冠疫苗研製完成並投入使用後，會優先向湄公河國家提供。他指國際社會團結合作攸關全球抗擊疫情大局，中方願同湄公河各國一道，支持世界衛生組織更好發揮作用。

內地已啟動新冠疫苗緊急使用 打兩針千元以內

湄公河（Mekong River）是世界第12長、亞洲第7長河流，流域人口2.3億，沿線共有6個國家。湄公河源於中國西藏，流經雲南轉入緬甸、老撾、泰國、柬埔寨，最後從越南南部流入南海。

多種新冠疫苗怎樣分 各國研發進度如何？

湄公河中國境內河段稱為瀾滄江，故中國與湄公河合作機制稱為「瀾湄合作」。瀾湄合作2014年由李克強在中國與東盟領導人會議上提出，2016年首次舉行正式會議。中方有意將瀾湄合作打造成「一帶一路」的建設平台。

除了湄公河國家，中國較早前據報亦同意，安排東南亞另一國家菲律賓，成為首批獲分配中國新冠肺炎疫苗的國家。中國藥廠北京科興也在印尼及孟加拉測試疫苗，意味這些國家有機會比多數國家早拿到中國疫苗。

新冠肺炎曾現「輕症版」變種 對疫苗研製有啟示

世衛籲避免「疫苗民族主義」 王毅：願率先惠及非洲

中國夥拍多國 「疫苗外交」美媒關注

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責任編輯：連兆鋒

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