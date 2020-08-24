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【內循環經濟】「Cartier平過香港」　海南旅遊報復性反彈　

經濟脈搏 13:38 2020/08/24

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【內循環經濟】「Cartier平過香港」　海南旅遊報復性反彈　

新冠肺炎內地疫情緩和後，經濟活動逐漸回復正軌，重新開放「跨省遊」已經一個多月，各地的景區人潮也逐漸回溫。以海南省為例，當地酒店預訂自5月以來逐月增加，7月訂單較上月多了21%；免稅店的取貨人潮，更是多到在店外排了五圈人龍，導遊稱「在海南買名牌便宜過香港」

據澎湃新聞報道，統計機構「馬蜂窩」數據顯示，7月海南旅遊熱度第一名是三亞市。市內亞龍灣的喜來登酒店呈現滿房狀態，辦理入住的窗口都排起來長長的隊伍，酒店房客用早餐的自助餐廳也幾乎坐滿。

海南酒店7月入住率高達86%

萬豪國際集團表示，和其他地區的酒店相比，萬豪旗下23家海南地區的酒店業績表現尤為突出，7月入住率高達86%，其中藍灣綠城威斯汀度假酒店還曾連續三天滿房。該集團大中華區總裁李雨生曾透露，自今年6月起，萬豪旗下中國區380餘家酒店中已有80%恢復盈利狀態。

習怎用「內循環經濟」打硬仗？4條Q&A話你知

【內循環經濟】內循環啟動　三大商機先行

報道，三亞市內景區也都充滿遊客，例如亞龍灣熱帶天堂森林公園，即使下雨也不減遊客興致，園內每一輛觀光車都坐滿人，小賣部也門庭若市，遊樂設施也排了長龍。

海南的免稅店也是吸引人潮的原因之一。據海南省早前公布數據，自7月1日海南離島免稅新政策正式實施以來，截至8月18日，海南四家離島免稅店銷售額突破50億元（人民幣，下同），按年增長2.5倍，日均銷售額超1億元；購物人數達74萬人，按年增長70%；購物件數458萬件，同比增長1.5倍。

導遊：海南免稅店價格很有競爭力

報道指，三亞國際免稅城從早上就開始有大量人潮，名牌和鐘表店外已經在排隊，到下午時人潮更多。其中，現場最為熱門的是古馳（Gucci），門口的保安說，從排隊到進入門店大約需要一個半小時。

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當地導遊表示，海南免稅店的價格很有競爭力，「像卡地亞（Cartier）和寶格麗（Bvlgari）的價格比香港和歐洲都便宜」。

據稱，海南免稅店的商品價格大約為內地專櫃含稅市場價格的65%至85%，還有不少折扣活動。由於購買免稅品的旅客眾多，三亞鳳凰機場還在航站樓內新增了一處免稅提貨點，機場提貨的窗口也由原來的18個增至30個，不過這些窗口依然排著長隊，有的取貨隊伍甚至排了五圈，約要等40分鐘才能取到貨。

海南的免稅店也是吸引人潮的原因之一。

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責任編輯：鄧國強

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