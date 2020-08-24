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一文看懂 深圳創業板註冊制七大變化

經濟脈搏 13:45 2020/08/24

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深圳創業板註冊制首批18間企業今日（24日）掛牌，交易新規同步實施。新的《深圳證券交易所創業板交易特別規定》與舊制有何變化，創業板註冊制改革又有什麼意義，本文一文看懂。

創業板交易制度有哪些變化？

（一）調整漲跌幅限制

創業板註冊制新股上市首5日不設漲跌幅限制，之後每日漲跌幅限制比例由10%調整為20%，看齊科創板。

存量股票每日漲跌幅限制由10%放寬至20%，相關基金也實行20%漲跌幅限制。

（二）設置臨時停牌機制：

設置30%、60%兩檔停牌指標，各停牌10分鐘。

（三）連續競價期間設置「價格籠子」：

連續競價階段限價申報的買入申報價格不得高於買入基準價格的102%，賣出申報價格不得低於賣出基準價格的98%。

（四）增加盤後定價交易：

與科創板類似，盤後定價交易時間為15:05-15:30

（五）優化兩融交易機制：

創業板註冊制下發行上市股票首個交易日起可作為兩融標的。

（六）新增股票特殊字母標識：

N 表示上市首日；C 表示次日至第五日；U 表示尚未盈利；W 表示非同股同權；V 表示可變權益實體或類似結構；實施ST風險警示，與主板規則類似

（七）優化退市機制：

取消暫停上市、恢復上市環節，交易類退市不再設置退市整理期

創業板註冊制改革有何意義？

創業板漲跌幅限制、盤中異常波動、盤後定價交易等交易規則都更加寬鬆和開放。短期來看，創業板市場活躍度、定價效率將提升，個股波動率或將加大。而長期看，上市公司將加大分化，經營業績亮眼、成長性好、經營穩健的的頭部企業、新興產業優勢進一步放大；而盈利能力差、違約風險高、經營不穩健的企業在註冊制更嚴苛的退市處理制度下，可能會面臨邊緣化風險，遭遇加速淘汰。

清華大學教授田軒表示，註冊制實際上是把上市公司進出股市的決定權交給市場，同時，更加靈活的退市制度也能夠疏通資本市場出口，使資產池內的水流更加順暢。實行註冊制，上市公司殼資源價值將消失，劣等公司將會加快退市，這有利於促進中國資本市場健康持續發展。

近期中概股回歸潮引發關注，華菁證券表示，在創業板註冊制改革實施後，原計劃境外上市企業可以考慮回流A股；已經在境外上市企業，也可以考慮透過二次上市或私有化後回歸的方式，透過創業板登陸A股。

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責任編輯：蒯宇澄

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