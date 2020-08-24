【深圳創業板註冊制】劉鶴致詞全文：下半年經濟更有活力

國務院副總理劉鶴今天指出，中國經濟不斷恢復，出現逐季轉好的成長趨勢，預計今年下半年的經濟成長將呈現更有活力的良好態勢。

深圳交易所創業板註冊制首發企業上市儀式今天上午在深圳舉行，國務院副總理劉鶴在書面致詞時提到，金融系統要更好服務、驅動、引領實體經濟發展。他並預期，今年下半年的經濟增長將呈現更有活力的良好態勢。

以下為劉鶴書面致詞全文：

尊敬的李希書記、興瑞省長、偉中書記，各位來賓，女士們、先生們、朋友們：

在深圳經濟特區建立40周年之際，創業板改革並試點注冊制順利落地，這對於完善我國資本市場體系，助力粵港澳大灣區建設，乃至促進國民經濟整體良性循環和經濟高質量發展都具有重大意義。在此，我代表國務院表示熱烈祝賀。

推進創業板改革並試點註冊制，是黨中央、國務院做出的重要決策部署，是資本市場建設承上啓下的重要環節。它吸收科創板註冊制改革的良好實踐，爲下一步中小板和主板註冊制改革奠定基礎。希望創業板更好服務成長型創新創業企業，與其他板塊各有側重、相互補充，形成多層次資本市場體系，增加市場包容度和覆蓋面，支持更多優質公司在國內上市。

資本市場對於優化資源配置，推動科技、資本和實體經濟高水平循環具有樞紐作用。當前，資本市場各項改革開放政策正在逐步落地，註冊制改革和交易、常態化退市、投資者保護等各項制度建設正在有序推進，資本市場也從增量改革深化到存量改革，整個市場正在發生深刻的結構性變化。

一文看懂 深圳創業板註冊制七大變化

【深圳創業板註冊制】劉鶴：深圳要成創新資本中心 拓大灣區發展

要逐步把上市公司的優勝劣汰交給市場，穩步增加長期業績導向的機構投資者，回歸價值投資的重要理念，推動信息充分披露，全面淨化市場生態，建設誠信守法資本市場。同時，更加重視形勢研判和主要關聯因素分析，努力走在市場曲線前面，創造良性發展預期。「建制度、不干預、零容忍」是統一的、有機聯系的整體，要繼續堅持市場化、法治化、國際化方向，紮實做好完善資本市場基礎性制度各項工作。

在黨中央、國務院領導下，中國經濟正處於不斷恢復階段，出現逐季向好的增長趨勢，一季度大幅收縮，二季度快速恢復，三四季度經濟增長預計將呈現更有活力的良好態勢，在高質量發展軌道上和加快構建雙循環新格局下，中國經濟正穩健前行和不斷升級。

【中美角力】深圳創業板註冊制登場 迎中美科技戰利器

金融系統要貫徹落實好「六穩」、「六保」各項相關工作部署，更好服務、驅動、引領實體經濟發展。在新的形勢下，提高上市公司質量、形成體現高質量發展要求的上市公司群體是資本市場發展的關鍵環節，上市公司要改革完善治理結構，全面提升創新能力和市場開拓能力，弘揚企業家精神，堅決防範道德風險，加快形成核心競爭優勢，在我國經濟高質量發展中發揮創新「領跑者」和產業排頭兵作用。

希望創業板越辦越好，辦出更大優勢和特色。希望把深交所塑造成爲優質的創新資本中心和世界一流的交易所。衷心祝願大灣區建設和深圳市經濟發展再上新台階！謝謝大家！

責任編輯：鄧國強