【農夫山泉IPO】賣水都能發達！行銷高手鍾睒睒領農夫山泉上巔峰

農夫山泉據報將招股，集資規模或達10億美元。農夫山泉之所以能成為包裝飲用水龍頭，被視為內地商場最懂行銷的大佬，農夫山泉董事長鍾睒睒功不可抹。他透過信奉「企業不炒作就是木乃伊」和「最好的行銷就是事件行銷」兩大邏輯，成功掀起行銷戰。

農夫山泉是內地家喻戶曉的包裝飲用水品牌，光靠賣水就將自己的企業經營到年收入超過240億元人民幣、毛利逾60%。留著三分頭，戴著黑色框眼鏡，現年65歲鍾睒睒，鮮少在公眾面前出現，同行形容他是「獨狼」，說他孤傲、獨來獨往，不過鍾睒睒並不介意這個綽號，相反還表示很喜歡。

▲ 賣水都能發達！行銷高手鍾睒睒領農夫山泉上巔峰

騰訊財經報道，鍾睒睒曾當過五年的記者，上世紀80年代末期，海南經濟特區的設立，他辭去工作到海南創業，先是成為娃哈哈廣西和海南的總代理，之後創立養生堂，憑藉「養生堂龜鱉丸」一炮而紅，帶來了第一桶金。

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1996年，鍾睒睒回到老家浙江，創立了農夫山泉，他相信創造事件、抓住事件，就會抓住一切，因此策畫了兩場最著名「行銷戰」。

當時內地瓶裝水市場是以純淨水為主流，為打開銷路，鍾睒睒打出廣告宣稱純淨水對健康無益，決定停產純淨水，轉而生產天然水，並表示只有「含有更多礦物質和微量元素」的礦泉水，才能給人帶來更多營養」。

儘管被許多純淨水企業，聯合向國家工商局等告狀，並提交了對農夫山泉「不正當競爭」的申訴，農夫山泉也因此被罰，但當時憑藉「農夫山泉有點甜」、「我們不生產水，我們只是大自然的搬運工」兩大口號，迅速打開了市場。

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鳳凰財經報道，談到做產品的心法時，鍾睒睒指出，做產品並不是那麼容易，既然要創造產品，就應該靜下心來研究，但因為產品導向，所有研究產品的人幾乎都成了窮人。鍾睒睒也毫不客氣對恒大集團所生產的恒大冰泉批評，認為打造一個產品是需要長期的知識的累積研究，而不是靠砸錢就做得出來的。

事實上，農夫山泉每100元人民幣的銷售額，水的成本只有0.6元人民幣，但毛利高達60元人民幣！難怪公司一直以來建立「大自然的搬運工」的市場形象，被戲稱為「大自然的印鈔機」。

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責任編輯：游昊雲

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