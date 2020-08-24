【中國經濟】內循環發力　《八佰》加持內地周末票房破6億

內地新冠肺炎疫情趨穩，「內循環」消費市場漸見反彈，其中，在對上一個周末（8月21至23日），全國票房達到6.46億元（人民幣，下同），《八佰》貢獻了近九成的周末總票房，為戲院復工注入強心針，業界觀望《我在時間盡頭等你》在「七夕檔」再發力。

內地戲院在七成復工率關口徘徊三周後，終在本周末達到81%（共9236家）。而據貓眼專業版顯示，8月21至23日3天，中國電影票房恢復到6.46億，雖有《魔發精靈2》《1/2魔法》等荷里活動畫上映，但以抗日戰爭為主題的國產片《八佰》佔了近九成周末總票房，為戲院復工注入強心針。

事實上，自8月14日開啟首輪點映（試映）以來，《八佰》迅速打破2億票房，創下中國電影市場點映票房最高紀錄。《八佰》8月21日正式上映，便成就中國電影單日票房也在戲院復工後首次破億，達到1.59億元，之後的「雙休日」，票房分別達到2.3億和2.5億元。

《八佰》正式上映3天，加上此前點映的成績，票房已破8億，其票房預計或可達23億元。在目前還保持着5成入座率上限及影廳場次限制的情況下，這一數字反映電影市場似乎已經恢復。

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據內媒報道，隨着觀眾對電影的信心逐漸恢復，本周，戲院將迎來復工以來第一個正式的檔期——七夕檔。目前，貓眼專業版上七夕當日（25日，明天）的票房預售已經破億，其中李鴻其、李一桐主演的《我在時間盡頭等你》預售超過8660萬，有望為國產電影「復甦」再添一份力。

而上周，又有一批新片宣布定檔，包括金像獎熱門提名影片，郭富城、楊千嬅、黃秋生等主演的《麥路人》定檔9月17日；首部復工後喜劇電影，包貝爾、辛芷蕾主演的《我的女友是機器人》定檔9月11日；奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）主演的《鄰里的美好生活》定檔9月18日等。

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責任編輯：馬佩君

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