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【封殺淘寶】台裁定「淘寶台灣」是陸資　限半年內撤出或改正

經濟脈搏 14:54 2020/08/24

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台灣當局再對大陸資本動手。台灣經濟部今天裁定，「淘寶台灣」實際為大陸資本公司，對其開出41萬元新台幣（折合近12萬港元）罰款，並要求撤出台灣、或者6個月內進行改正。

淘寶台灣在裁決作出前向「中央社」表示，淘寶台灣由克雷達（Claddagh Venture Investment Limited）台灣分公司營運，克雷達股權來自不同國家的外資基金投資，投資比率皆依循台灣法律。

但淘寶台灣強調，將持續尊重且配合主管機關決議，穩健經營，為台灣市場提供服務，保障消費者與商家的權益。

克雷達以商標授權形式　在台辦「淘寶台灣」

台灣經濟部投審會今天下午公布，經調查，「淘寶台灣」雖由英商克雷達分公司經營，但克雷達只是代理、實際由大陸企業阿里巴巴控制，當中可能存在資訊安全疑慮、以及壟斷市場等問題。

台灣當局因此判定，淘寶台灣為陸資，裁罰新台幣41萬元、折合11.79萬港幣，限期6個月內撤資或改正。

根據公開資料，克雷達總部位於英國，台灣分公司於2019年7月落地於台北，透過商標授權形式，在同年10月底正式上線「淘寶台灣」電商平台。

台灣經濟投審會解釋今次裁決持指，阿里巴巴在克雷達公司持股未逾30%，儘管符合現行「大陸地區人民來台投資許可辦法」；但依法令或契約約定，阿里巴巴可操控英商克雷達營運方針，認定具控制能力。

「淘寶台灣」如何改正？台媒這樣推論......

事實上，淘寶台灣與賣家達成的合約，實質是與淘寶全球簽訂，而淘寶全球的定義就是淘寶浙江，也就是阿里巴巴集團。台方又指，雖然淘寶台灣聲言是「不同平台」，用戶不需簽署大陸淘寶的隱私權協議，可是網站仍使用阿里巴巴提供的技術平台，仍有資訊安全外洩的疑慮。

至於台灣經濟投審會提出，淘寶台灣要嘛被封殺，要嘛就「改正」；如選擇改正，將涉及什麼內容？

台灣媒體此前指，台灣當局目前未有禁止陸資經營電商業務，但與電商相關的款項流動服務－－即第三方支付，卻尚未開放。

中美台關係生變下  淘寶繼愛奇藝後遭到台灣封殺

因此淘寶台灣被裁定為「陸資」後如要改正，其中一個改變，是日後便不能提供第三方支付服務，做不步電商業務的批發、零售。

台灣經濟部日前修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，更嚴格審核大陸資本；其中，本月18日宣佈禁止代理愛奇藝等中資OTT（Over The Top、網路串流媒體）平台，9月3日生效，意味愛奇藝將要撤出台灣

台媒指，代理愛奇藝的OTT被禁後，消費者仍能跨境收看，實際影響有限，但如果淘寶台灣被禁，與其簽約的台灣商家商品恐被迫下架，牽連層面相對廣。

責任編輯：鄧國強

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