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【航空業復甦】日媒：中國對外航空貨運價格回升

經濟脈搏 15:24 2020/08/24

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【新冠肺炎疫情】復甦先兆 日媒：中國對外航空貨運價格回升

新冠肺炎全球大流行重挫航空業；航空貨運涉及工業生產和消費需求，是為全球經濟晴雨表重要象微指標。日本傳媒則指出，中國率先重新啟動生產，供貨量增加下，出發的航空貨運運費正在上漲。

《日經新聞》引述空運數據供應商TAC Index資料顯示，由中國上海出發，前往北美的航空貨物運費，在上周回升至每公斤約5.1美元，比7月初的疫情後低點高13%。

上海發歐洲的空運運費同樣上漲，至每公斤約3.1美元，較低位反彈10%。

中美同意往返航班倍增 每周增至8班

新冠肺炎令全球經濟停頓，但空運運費未有即時下跌，而是像過山車般先升後回落。這是因為疫情令航班數目減少，同時刺激醫療物資國際速運需求，兩者失衡所致。

國際航空運輸協會（IATA）數據指，今年3月，全球航空貨運能力需求減少23%，但航空貨運需求減幅只有15%，這8個百分點的差距，導致空運價格一度急漲。

新冠肺炎疫情爆發後，上海發北美空運價格一路狂飆，從疫情前的每公斤約3美元水平，升至5月的12美元。但隨住各地物資緊張形勢開始緩和，數字在5月後大幅回落至，至7月約4.5美元水平。

中國疫苗對外優先給誰？湄公河國家

如今空運運費重新上漲，則相信與中國經濟恢復正常運行，出口反彈有關。日經新聞稱，北美在家工作需求帶動了個人電腦、移動裝置等物流活動，而美國部分汽車零件供應商受疫情影響停止了供貨，需要從中國及日本等亞洲地區進口。

不過，全球抗疫形勢不明朗下，中國能對世界空中貨運復甦提供多大利好仍是未知數。鑑於貨物需求和航班停飛情況都難以預測，空中貨運運費走勢也以預先捉摸。

航班起飛延誤 100多名中國乘客滯留美國

中國要求入境航班乘客 憑核酸檢測陰性證明登機

【新冠肺炎疫苗】多種疫苗怎樣分 各國研發進度如何？

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責任編輯：連兆鋒

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