創業板註冊制首日收升2% 新股康泰醫學爆升10倍

深圳創業板註冊制落地，成為今日（24日）A股最大的看點。首批掛牌的18間企業全線上漲， 漲幅最大的N康泰（創：300869）漲逾1061%；相較創業板的火熱，主板表現平淡，滬指收盤僅微升0.15%。

三大指數今日早盤高開後迅速走弱，創業板指一度跌逾1.5%，但隨後V型回升，成交量顯著放大。截至收市，創業板指升1.98%，報2684.63點，成交額2289億元（人民幣，下同）。

18隻新股中，10隻漲幅超過100% ，多隻盤中觸發臨停，康泰醫學尾盤一度爆升2931%，收盤升1061%。卡倍億（創：300863）升743%。

據今日生效的新規，創業板註冊制新股上市首5日不設漲跌幅限制，之後每日漲跌幅限制比例由10%調整為20%。

國務院副總理劉鶴在註冊制出台儀式上，發表書面致詞稱，在深圳經濟特區建立40周年之際，創業板改革並試點註冊制順利落地，這對於完善中國資本市場體系，助力粵港澳大灣區建設，乃至促進國民經濟整體良性循環和經濟高質量發展都具有重大意義。

他稱，希望創業板更好服務成長型創新創業企業，與其他板塊各有側重、相互補充，形成多層次資本市場體系，增加市場包容度和覆蓋面，支持更多優質公司在國內上市。

此外，滬指今日收報3385.64點，升0.15%，深成指報13666.69點，升1.4%。兩市成交額近9000億元，北向資金淨買入約19億元。

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責任編輯：蒯宇澄

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