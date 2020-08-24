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韓星李孝利想改藝名「Mao」 遭內地網民炮轟辱華（有片）

社會熱點 16:03 2020/08/24

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韓國性感歌姬李孝利繼早前孖「國民MC」劉在錫及韓流天王Rain，為節目《玩什麼好呢？》組成夏日限定混聲組合「SSAK3」後，又孖嚴正花、華莎及Jessi組成限定女團「退貨遠征隊」，於前日播出的節目中收視創新高達11%，力證節目的高人氣。

不過節目中，李孝利提到組成「退貨遠征隊」時未想到藝名，表示：「取個中文名怎樣？說不定會衝出國際，用『Mao（毛的讀音）』怎樣？」當時劉在錫就露出尷尬的表情。

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節目播出後立即引起內地網民不滿，指李孝利用中共已故領導人毛澤東的姓氏開玩笑，有辱華之嫌，留言「請滾出中國」、「你不配這名字」、「希望朝鮮早日統一南韓」等。據指電視台方面已將有關片段下架，節目重播時亦沒有播出該場面。

MBC方面今亦表示：「今年8月22日播出的節目中，就演出者李孝利在確定藝名過程中提及的『毛澤東』問題，令部份海外觀眾感到不便。正如大家所擔心的那樣，完全沒有特定人物的意思，為了防止進一步的誤會，已編輯了相關內容，另外，李孝利最終決定用其他名字。」

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責任編輯：游昊雲

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