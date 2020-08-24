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【封殺TikTok】路透：字節跳動投資者研持股融資收購TikTok

國情動向 16:09 2020/08/24

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美國總統特朗普下令影音分享平台TikTok（抖音海外版）母企字節跳動，出售TikTok美國業務，否則會被強制關閉。路透社引述知情人士透露，字節跳動的投資者正在討論，希望利用其持股權，為收購TikTok融資。

據悉，字節跳動一直在與包括微軟在內的潛在收購者進行談判，以分拆TikTok的北美、澳洲和新西蘭業務。消息人士稱，包括私募股權公司General Atlantic在內的一些字節跳動投資者，正競相持有TikTok出售資產的大量股份。根據重組計劃，微軟或甲骨文可能會獲得這些資產的少數股權。

消息人士稱，TikTok擬出售的資產價值可能在250億300億美元之間。TikTok和General Atlantic均拒絕置評，而字節跳動、微軟和甲骨文均未立即回應。

對於特朗普的行政命令，字節跳動早前正式宣布，會於美國時間周一（本港時間周二，25日）入稟起訴特朗普政府。中國外交部稱，中方支持相關企業拿起法律武器維護正當權益，也將繼續採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

美媒爆美國打擊TikTok 始於fb朱克伯格遏制對手

【中美角力】TikTok為何在輿論看淡勝算下  還要起訴特朗普政府？

起訴特朗普政府 TikTok母企字節跳動：美國周一入稟

美國或向中國扣起TikTok賣盤錢「未試過不代表不能」

TikTok爭奪戰內幕曝光　豈止微軟Twitter逐鹿？

揭勸服特朗普TikTok留一手的 原來是對華悍鷹參議員

【賣TikTok】特朗普迫TikTok賣盤　中方促美勿打開「惡運魔盒」

責任編輯：馬佩君

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