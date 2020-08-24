【中美角力】特朗普稱中美可脫鉤 外交部3點回應

對於美國總統特朗普接受美媒訪問時稱「中美經濟可以脫鉤」，中國外交部發言人趙立堅總結3點回應，強調中美應以合作而不是脫鉤來推動兩國關係發展，又批評美國一些政客拋出吃虧論、恩慈論，種種涉華謬論，是出於意識形態偏見渲染中國威脅論，不符合事實。

趙立堅表示，第一，中美合作是互惠互利，不是單向的。中美建交以來，雙方各領域務實合作不斷拓展，給兩國和兩國人民都帶來了巨大好處，美方也從中受益匪淺。

美國一些政客拋出的吃虧論、恩慈論，種種涉華謬論，其實質是出於意識形態偏見渲染中國威脅論，鼓吹冷戰和零和博弈思維，這既不符合事實，也不尊重歷史，完全是在開歷史倒車。

▲ 美國總統特朗普在霍士新聞周日播出的採訪中表示，美國沒必要和中國做生意，又稱中美經濟有可能脫鉤。

第二，中美兩國發展不是非此即彼的關係，沒有必要相互排斥，完全可以相互借力，相互成就。中美理應以合作而不是脫鉤來推動兩國關係的發展，並為這個世界承擔起應盡的責任。

特別是後疫情時期，各國都有着復工復產、恢復正常經濟運行，維護本國產業鏈供應鏈穩定的任務和需要。在此過程中，沒有任何一個國家能夠獨善其身，試圖通過脫鉤解決自身面臨的問題，只能是緣木求魚，飲鴆止渴，終將進一步損害本國企業和民眾的利益。

第三，中國對發展中美關係的政策立場一以貫之，保持高度的穩定性和連續性。同時，中方也做好了中美關係爬坡過坎，經歷風雨的準備，敦促美國一些政客糾正錯誤，回歸理性，正確看待和處理中美關係，停止損害中方利益，抹黑攻擊中國，推動中美關係早日重回正軌。

美國總統特朗普在霍士新聞周日播出的採訪中表示，美國沒必要和中國做生意，又稱中美經濟有可能脫鉤，「如果我確定中國沒有以正確的方式對待美國，我肯定會那樣做。」 特朗普已非首次發表「美中脫 鉤 」言論，今年6月，他就曾在Twitter放話稱，美中完全脫 鉤 仍是政策選項。

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責任編輯：馬佩君

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