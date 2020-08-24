  • 31°C
香港時間 : 2020824日 (一) 18:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】特朗普稱中美可脫鉤 外交部3點回應

國情動向 16:47 2020/08/24

分享：

對於美國總統特朗普接受美媒訪問時稱「中美經濟可以脫鉤」，中國外交部發言人趙立堅總結3點回應，強調中美應以合作而不是脫鉤來推動兩國關係發展，又批評美國一些政客拋出吃虧論、恩慈論，種種涉華謬論，是出於意識形態偏見渲染中國威脅論，不符合事實。

趙立堅表示，第一，中美合作是互惠互利，不是單向的。中美建交以來，雙方各領域務實合作不斷拓展，給兩國和兩國人民都帶來了巨大好處，美方也從中受益匪淺。

美國一些政客拋出的吃虧論、恩慈論，種種涉華謬論，其實質是出於意識形態偏見渲染中國威脅論，鼓吹冷戰和零和博弈思維，這既不符合事實，也不尊重歷史，完全是在開歷史倒車。

美國總統特朗普在霍士新聞周日播出的採訪中表示，美國沒必要和中國做生意，又稱中美經濟有可能脫鉤。

第二，中美兩國發展不是非此即彼的關係，沒有必要相互排斥，完全可以相互借力，相互成就。中美理應以合作而不是脫鉤來推動兩國關係的發展，並為這個世界承擔起應盡的責任。

特別是後疫情時期，各國都有着復工復產、恢復正常經濟運行，維護本國產業鏈供應鏈穩定的任務和需要。在此過程中，沒有任何一個國家能夠獨善其身，試圖通過脫鉤解決自身面臨的問題，只能是緣木求魚，飲鴆止渴，終將進一步損害本國企業和民眾的利益。

第三，中國對發展中美關係的政策立場一以貫之，保持高度的穩定性和連續性。同時，中方也做好了中美關係爬坡過坎，經歷風雨的準備，敦促美國一些政客糾正錯誤，回歸理性，正確看待和處理中美關係，停止損害中方利益，抹黑攻擊中國，推動中美關係早日重回正軌。

美國總統特朗普在霍士新聞周日播出的採訪中表示，美國沒必要和中國做生意，又稱中美經濟有可能脫鉤，「如果我確定中國沒有以正確的方式對待美國，我肯定會那樣做。」特朗普已非首次發表「美中脫」言論，今年6月，他就曾在Twitter放話稱，美中完全脫仍是政策選項。

不用中國買美國貨？特朗普：中美經濟可以脫鉤

中國幫不了特朗普選情？大買美國農產品無解農民之苦

【美國大選2020】特朗普：拜登如當選　美國成中國囊中之物

【中美角力】崔天凱：願與特朗普改善關係　不等大選後

特朗普自稱推遲中美貿談「不想與中國說話」

【中美角力】特朗普：正考慮對更多中國科網公司施壓

特朗普：香港在中國管控下「永遠無法成功」 港議員抨不乎事實

【中美角力】特朗普意想不到？華府救命錢　讓中企美國子公司受益

責任編輯：馬佩君

中國國情最新發展，Bookmark hket.com 中國頻道

經濟 外交 疫情 特朗普 趙立堅 中美關係 中國外交部 中國 美國

上一篇文章

俄外長：準備與中國及華為開展5G技術合作 「不會仿效美國」

下一篇文章

中國幫不了特朗普選情？大買美國農產品無解農民之苦
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美媒：中國快建成模擬核爆「Z機器」威力為美國22倍
美媒：中國快建成模擬核爆「Z機器」威力為美國22倍
【中美5G角力】非洲為何不聽美國話 反而擴大用華為
【中美5G角力】非洲為何不聽美國話 反而擴大用華為
【中美角力】美國海軍罕見公開軍機飛越南海畫面（附影片連結）
【中美角力】美國海軍罕見公開軍機飛越南海畫面（附影片連結）
中國醫晶片「芯」臟病 俠客島：要有坐10年冷板凳準備
中國醫晶片「芯」臟病 俠客島：要有坐10年冷板凳準備
解放軍新武器曝光 一彈炸掉整座機場 殺傷面6000平米
解放軍新武器曝光 一彈炸掉整座機場 殺傷面6000平米
【中美角力】蓬佩奧稱西方正在取勝 華春瑩連發3條推特回擊
【中美角力】蓬佩奧稱西方正在取勝 華春瑩連發3條推特回擊