  • 31°C
香港時間 : 2020824日 (一) 18:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】趙立堅批美政客患「逢中必反症」 圖置TikTok於死地

國情動向 17:47 2020/08/24

分享：

中美科技戰持續升溫。針對美國政府的行政命令，影音分享平台TikTok（抖音海外版）的母企字節跳動，預計會於美國時間周一入稟起訴特朗普政府。在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方支持相關企業拿起法律武器維護正當權益，又批評美國個別政客企圖置TikTok、WeChat和華為等中國企業於死地，是患了「逢中必反症」。

美國總統特朗普早前針對TikTok簽署行政命令，要求禁止字節跳動在美交易，並強制字節跳動須於9月15日前出售TikTok美國業務，否則會被強制關閉。美國國務卿蓬佩奧表示，美國不是針對成功的中國企業，而是針對給美國國家安全帶來風險的中共實體，或受中共驅使的商業實體等。

【中美角力】TikTok為何在輿論看淡勝算下  還要起訴特朗普政府？

【封殺TikTok】路透：字節跳動投資者研持股融資收購TikTok

字節跳動周日發表聲明稱，會於美國時間周一正式起訴特朗普政府。

支持企業拿起法律武器維權

趙立堅今日在外交部例行記者會上表示，中方支持相關企業拿起法律武器維護正當權益，也將繼續採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

他又稱，對於美國個別政客的謬論，一是美國個別政客企圖置TikTok、WeChat和華為等中國企業於死地，其根源就是「患了逢中必反症」，強行將意識形態標籤打在中企身上。他批評，這些人打著國家安全幌子，圍獵TikTok等中企，充斥謊言和污衊，其性質是欺行霸市，巧取豪奪。

他並指出，美國個別政客針對TikTok等特定企業的胡作非為，實質是對於某一領域取得領先優勢的非美企業，採取有組織系統性的經濟霸凌。他認為，這些政客害怕非美企的強大和成功，故不惜動用國家力量百般打壓，做法否定美國一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則，踐踏國際規則，並破壞全球化下各國科技創新交流合作，世人會對強盜行徑看的更加清楚。

美媒爆美國打擊TikTok 始於fb朱克伯格遏制對手

美國或向中國扣起TikTok賣盤錢「未試過不代表不能」

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【封殺TikTok】路透：字節跳動投資者研持股融資收購TikTok
今日
【封殺TikTok】路透：字節跳動投資者研持股融資收購TikTok
美媒爆美國打擊TikTok 始於fb朱克伯格遏制對手
今日
美媒爆美國打擊TikTok 始於fb朱克伯格遏制對手
【中美角力】TikTok為何在輿論看淡勝算下 還要起訴特朗普政府？
今日
【中美角力】TikTok為何在輿論看淡勝算下 還要起訴特朗普政府？
起訴特朗普政府 TikTok母企字節跳動：美國周一入稟
2020/08/23
起訴特朗普政府 TikTok母企字節跳動：美國周一入稟
TikTok打官司挑戰禁令　最快周一告特朗普政府
2020/08/22
TikTok打官司挑戰禁令　最快周一告特朗普政府
全球化 外交 科技戰 經濟 特朗普 趙立堅 蓬佩奧 中國共產黨 中國 美國

上一篇文章

【中印衝突】空降4000米高原 解放軍西藏首訓多機傘降

下一篇文章

【中美角力】中國外長王毅訪西歐五國 蓬佩奧中歐剛走
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美媒：中國快建成模擬核爆「Z機器」威力為美國22倍
美媒：中國快建成模擬核爆「Z機器」威力為美國22倍
【中美5G角力】非洲為何不聽美國話 反而擴大用華為
【中美5G角力】非洲為何不聽美國話 反而擴大用華為
【中美角力】美國海軍罕見公開軍機飛越南海畫面（附影片連結）
【中美角力】美國海軍罕見公開軍機飛越南海畫面（附影片連結）
中國醫晶片「芯」臟病 俠客島：要有坐10年冷板凳準備
中國醫晶片「芯」臟病 俠客島：要有坐10年冷板凳準備
解放軍新武器曝光 一彈炸掉整座機場 殺傷面6000平米
解放軍新武器曝光 一彈炸掉整座機場 殺傷面6000平米
【中美角力】蓬佩奧稱西方正在取勝 華春瑩連發3條推特回擊
【中美角力】蓬佩奧稱西方正在取勝 華春瑩連發3條推特回擊