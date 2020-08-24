【中美角力】趙立堅批美政客患「逢中必反症」 圖置TikTok於死地

中美科技戰持續升溫。針對美國政府的行政命令，影音分享平台TikTok（抖音海外版）的母企字節跳動，預計會於美國時間周一入稟起訴特朗普政府。在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方支持相關企業拿起法律武器維護正當權益，又批評美國個別政客企圖置TikTok、WeChat和華為等中國企業於死地，是患了「逢中必反症」。

美國總統特朗普早前針對TikTok簽署行政命令，要求禁止字節跳動在美交易，並強制字節跳動須於9月15日前出售TikTok美國業務，否則會被強制關閉。美國國務卿蓬佩奧表示，美國不是針對成功的中國企業，而是針對給美國國家安全帶來風險的中共實體，或受中共驅使的商業實體等。

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字節跳動周日發表聲明稱，會於美國時間周一正式起訴特朗普政府。

支持企業拿起法律武器維權

趙立堅今日在外交部例行記者會上表示，中方支持相關企業拿起法律武器維護正當權益，也將繼續採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

他又稱，對於美國個別政客的謬論，一是美國個別政客企圖置TikTok、WeChat和華為等中國企業於死地，其根源就是「患了逢中必反症」，強行將意識形態標籤打在中企身上。他批評，這些人打著國家安全幌子，圍獵TikTok等中企，充斥謊言和污衊，其性質是欺行霸市，巧取豪奪。

他並指出，美國個別政客針對TikTok等特定企業的胡作非為，實質是對於某一領域取得領先優勢的非美企業，採取有組織系統性的經濟霸凌。他認為，這些政客害怕非美企的強大和成功，故不惜動用國家力量百般打壓，做法否定美國一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則，踐踏國際規則，並破壞全球化下各國科技創新交流合作，世人會對強盜行徑看的更加清楚。

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責任編輯：林佩怡

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