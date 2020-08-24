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【中印衝突】空降4000米高原 解放軍西藏首訓多機傘降

國情動向 17:47 2020/08/24

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【中印衝突】空降4000米高原 解放軍西藏首訓多機傘降

內地傳媒報道，解放軍近日首次在西藏舉行，成建制部隊的高原傘降訓練。參與訓練解放軍特戰旅，與陸軍航空兵聯合在海拔4,000多米高原陌生地域訓練跳傘空降，探索兵種融合訓練方法，提升實戰化水平和聯合作戰能力。

訓練當日，特戰小組以6人一隊登機。2架運輸直升機依次升空，開始向預定地域機動。

直升機在空中集結編隊，領航員根據氣象資料規劃航線，飛行員借助儀表數據和塔台信號，判斷實時飛行狀態並蒐尋空降區域，不時調整飛行姿態，尋找跳傘空域最佳地點。

部隊隨後抵達離地面1000米高度傘降空域。由於高原地區空氣稀薄，氧含量相對較低，特戰小組面臨開傘時間長、下降速度快及著陸衝擊力大等挑戰和問題。

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為確保傘降順利，地面引導員實時播報氣象條件，艙內指揮員再次檢查特戰小組的傘具確保安全，傘兵們則在投放員的指揮下做好準備，根據命令依次躍出機艙。降落傘在空中依次展開，傘兵其後在指定區域著陸。

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此次高原傘降，是解放軍首次在西藏區域以多機編隊、分段編組的形式的低空傘降訓練，下一步還會加入遠程機動空投、武裝跳傘等以實戰為背景的課目，旨在提升部隊高原區域立體攻防、遠程滲透、縱深打擊、應急處突等實戰水平，推動部隊向全域多能、高效機動加速轉變。

中國與印度邊境地區近期處於緊張狀態。中印兩軍雖然在6月15日流血衝突後有所後撤，但雙方據報都在邊境一帶加強佈置兵力；解放軍殲-20隱形戰機亦被拍到在新疆和田機場現身。

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責任編輯：連兆鋒

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