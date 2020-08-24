【中美科技戰】美國也想彎道超車　跳過5G直接謀劃6G

▲ 【中美科技戰】美國也想彎道超車 跳過5G直接開發6G

中國與美國科技戰白熱化，5G競賽中方雖有優勢，但仍難料最終勝利者是誰。在此之際，美國媒體引述美方官員透露，美國政府有意加大推動更高端的6G無線通訊領域發展，以「跨越式發展」超過中國、特別是華爲在5G領域的優勢。

美國政府去年新設立的對外金融投資合作機構「美國國際開發金融公司（DFC）」首席執行官亞當·博勒（Adam Boehler）最近透露，美國將通過「跨越式發展」，投資第六代通訊技術（6G）， 應對中國在通訊技術領域取得的領先地位。

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博勒在新聞網站JustTheNews的採訪中表示，「我們更感興趣的是下一個潮流是什麽，我們感興趣的是6G，（這是）我們投資的領域，因爲美國和其他國家將在這裏佔據主導地位，中國不會通過補貼統治這一領域」。

美國國際開發金融公司 欲成6G研發推手

博勒認爲，華爲在5G通信部署中取得的優勢，靠的是這家公司獲得的巨額補貼。「華爲和5G，這是老行業的技術。那麽，一個國家會在老行業的技術上花費數十億美元嗎？」

事實上，美國總統特朗普（Donald Trump）早在2019年2月發推文表示，希望盡快在美國看到5G、甚至是6G技術。他說「美國公司必須加快努力，否則就會落後」。

值得注意是，美國國防部下屬的高級研究計劃局（DARPA）從2016年開始，與非營利組織半導體研究公司（SRC）合作、並與十多家私營科技企業組建合作投資集團，2018年1月正式宣布資助一個由30多所美國大學組成的合作研究項目。

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這一項目取名爲「大學聯合微電子學項目（Joint University Microelectronics Program ，簡稱JUMP）」，計劃在5年內投資約2億美元，用於微電子領域的革新發展。DARPA承擔項目經費的40%，私營企業贊助60%。

五角大樓已啟動太赫茲項目 或是6G基礎

「太赫茲與感知融合技術研究中心（ComSenTer）」是 「JUMP」研究計劃的子項目之一，紐約大學坦登工程學院是這一子項目的研究團隊成員。

太赫茲被認爲是6G數據傳播的關鍵技術之一。紐約大學團隊負責人、電子和計算機工程教授桑迪普·阮根（Sundeep Rangan）對美媒說，美國國防部投資微電子尖端項目，可能是著眼於太赫茲技術的軍事應用。

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業界預計，6G移動通信性能將是5G的10到100倍，數據的傳播速率需求將達到每秒100GB，甚至高達每秒1TB，傳輸的頻段也將進入「太赫茲（THz）時代」，

據稱，6G可以讓自動駕駛車輛、醫療系統自動化、無人機運輸、警務預測的廣泛成熟應用成爲可能。

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責任編輯：鄧國強

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