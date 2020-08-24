▲ 【新冠肺炎疫苗】打中國疫苗感覺如何？試驗者曝光細節

新冠肺炎疫苗研製成為一場全球競賽。內地官方證實，中國研製疫苗已於上月22日起，在2類共2萬人啟動急注射，觀察其效用；有試驗接種者披露箇中兩大細節：一是注射器是怎麼樣，二是接種後身體會有什麼反應？

國務院國有資產監督管理委員會23日公告，中國生物新冠滅活疫苗已於7月22日啟動緊急使用，已有兩批次接種，第一批是防疫及醫務工作人員，第二批是地鐵、公交（公共巴士）、航空等公共交通服務人員，共超過2萬人接種。

注射器針細如頭髮 接種無痛感

內地「觀察者網」報道，某國有金融機構是第一批次志願接種單位之一，員工秦心表示，她已經接種疫苗，受試全過程沒有特殊的不適感，只有接種第一晚睡覺會覺得有點熱。

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她說，可能是因為工作單位有大量的海外資產與項目在運作，需要人員出入疫區。秦心是歸國留學生，從美國歸國剛剛一年。

秦心說，她在8月14日接種疫苗，當時有車集體帶我們去亦莊接種，也算是為抗疫做出了自己的貢獻。

接種第一晚 睡覺時感到有點熱

她回憶稱，施打疫苗前只有量血壓、問一些看病基本問題，因為18歲以下與孕婦不能接種；印象最深刻的是注射器的針頭很細，「細的和頭髮絲一樣」，完全沒有感到刺痛感；接種後，只被告知不要吃辣的、油的，沒有特別注意事項。

秦心對疫苗安全性有信心，「畢竟三期了，之前還有新聞說部隊會先試用」，應該不會有多大的副作用。她說，她所屬部門共27個人，已有8人自願接種了疫苗。

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責任編輯：鄧國強