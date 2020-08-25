北戴河會議後 北京「和美友鄰」 啟動內循環

中共領導人在8月初開始「神隱」半個多月後相繼公開露面，如國家主席習近平和總理李克強分別去了安徽和重慶考察防洪及災情。外界分析，這顯示今年北戴河會議已經結束。

所謂北戴河會議，是指每年夏季，中共高層領導人、包括已退休的前任領導人以休假的形式，在河北省秦皇島市北戴河區舉行閉門會議。由於今年中國面臨新冠疫情衝擊，外部遭遇中美關係惡化，內部面臨經濟滑坡、洪災肆虐等困難。在「內憂外患」的情勢下，這次北戴河會議會推出甚麼應對之策，成為今夏觀察中國政局的重要窗口。

近期中國官方對外釋出的一系列信息，顯見中國的內外政策正出現調整變化。具體到對美關係上，中國兩名副外長樂玉成和鄭澤光先後就中美關係表態，表示要維護和穩定兩國關係，確保其「不失控」、「不脫軌」。而不再是之前「以牙還牙」般的針鋒相對。

一改「戰狼」作風 緩和中美緊張

針對特朗普23日再次威脅要將中美經濟關係脫鉤的威脅，被西方傳媒稱為「戰狼」的外交部發言人趙立堅24日也一改過往強硬作風回應道，「中美不是非此即彼的關係，沒有必要相互排斥，完全可以相互借力，相互成就。中美理應以合作、而不是脫鉤」。

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白宮貿易顧問納瓦羅、經濟顧問庫德洛近日都透露，中國正信守承諾採購美國農產品。 特朗普政府「對該協議到目前為止取得的進展感到滿意」。

可見，北戴河會議之後，中方明顯正主動採取措施，以緩和日趨緊張的中美關係。事實上，戰略上現階段避免與美國走向對抗是國策。戰術上面對即將舉行的美國總統選舉，避其鋒芒，也是務實之舉。

美方遏華未見鬆手 京調整政策效果等觀察

在對美釋出和緩訊號的同時，北京對鄰居國家則是頻頻伸出友誼之手，以防範美方拉攏周邊國家「組成聯盟」，對中國形成圍堵遏制之勢。政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪不顧疫情風險，上周相繼出訪新加坡和南韓，期盼加強與兩國抗疫合作和經貿來往，並為習近平未來訪韓鋪路。總理李克強24日主持瀾湄合作領導人會議，承諾將優先向湄公河國家提供疫苗。外長王毅則赴中越邊界會晤越南外長，放低姿態希望與越方早日找到在南海問題上雙方均能接受的解決辦法。

對內方面，中央領導人紛下地方，加快部署啟動「內循環」經濟，應對外部形勢的變化。本月18日起，習近平赴安徽視察洪水後的災情，20日在合肥主持推進長三角一體化發展座談會。呼籲加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局。李克強19日則到訪重慶，要求發揮西部地區空間優勢，「積極承接東部產業轉移」。

副總理韓正上周末去了江蘇調研，他強調加大創新驅動力度，推動高質量發展。副總理劉鶴24日寫信，對被外界視為應對中美科技戰的深圳創業板註冊制改革寄予厚望，冀創業板更好服務創新企業，支持更多優質公司在國內上市，把深交所塑造成創新資本中心和世界一流交易所；助力粵港澳大灣區建設。

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然而，美方對中方遏制打壓沒有鬆手的跡象，雙邊關係仍在自由落體般繼續惡化；新冠疫情還在全球肆虐，國際市場持續疲軟。北京在北戴河會議出現的政策調整，能否給當前的困局帶來改變？恐還需一段時間觀察。

本報記者：黃兆康

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