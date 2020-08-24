【中美角力】王毅指強行「脫鉤」如「回力鏢」 最終傷及自身

中美緊張不斷升級，美國總統特朗普再提中美經濟脫鉤可能。中國國務委員兼外長周一（24日）表示，所謂「脫鉤」論調不可行、不合理，對此政治操弄是一條走不通的死路。他又警告，強行剝離國與國之間的既有合作，必將像「飛去來器（回力鏢）」一樣，最終傷及自身。

他又稱，中國是世上最大潛在市場，隨著中國激發和振興內需，中國將為世界各國提供更寬廣發展空間和更大市場機遇。他強調，任何與中國「脫鉤」的企圖，都是與未來全球的最大市場「脫鉤」，與自身發展的重大機遇「脫鉤」，與不可阻擋的時代潮流「脫鉤」。

「一條注定走不通的死路」

央視新聞報道，王毅周一在廣西北海與匈牙利外交與對外經濟部長西雅爾多會談後共見記者。被問到最近美方打壓制裁中國企業，還聲稱中美「完全脫鉤」仍是政策選項，王毅表示，「脫鉤」論調既不可行，也不合理，如果只是對此政治操弄，則是無視自身發展需要，損害普通民眾的福祉，是一條注定走不通的死路。

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他表示，現在是全球化時代，世界經濟已匯合成大海，不可能再回到一個個孤立的湖泊，各國經濟之間的相互融合是國際分工深入發展的自然產物。

他提到，強行剝離國與國之間的既有合作，完全違背市場經濟規律，違背企業的自主意願，必將像「飛去來器（回力鏢）」一樣，最終傷及自身。他稱，中美建交40多年的事實反映，要維護和增進兩國人民的福祉，應當優勢互補而不是「脫鉤」切割，應當相互融合而不是彼此隔絕，應當合作共贏而不是衝突對抗。

中方發展中的問題 將隨改革開放妥善解決

王毅稱，有國家對中國經濟運行提出意見和期待，中方認為都是發展中的問題，必將隨中國深化改革、擴大開放而獲妥善解決。中國今後更高質量發展，亦必將要求更高水平的開放。

對於中歐合作，王毅表示，作為全球化和多邊貿易體制的支持者，不應允許「脫鉤」論調干擾全球產業鏈供應鏈的正常運轉，更不應允許單邊霸凌行徑破壞正常的國際經濟交往。作為獨立主權國家，有必要維護各自經濟主權包括數字網絡主權，但這絕不意味關閉市場，而是要令經濟融合更加規範，相互開放更可持續。

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訪歐洲5國 不容「脫鉤」論干擾全球產業鏈供應鏈

王毅會於8月25日至9月1日，訪問歐洲5國意大利、荷蘭、挪威、法國、德國。中國外交部強調，中歐攜手維護多邊主義意義重大，而中方期待通過持行，與歐方就應對疫情，穩定全球產業鏈供應鏈合作，進一步探討在數碼經濟、綠色經濟等新興領域的合作。

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責任編輯：林佩怡

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