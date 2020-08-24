習近平談「雙循環」重塑競爭優勢戰略抉擇 要科技創新對外開放

國家主席習近平再談「雙循環」的新發展格局，形容是重塑中國國際合作和競爭新優勢的戰略抉擇，決不是封閉的國內循環，而是以科技創新催生新發展動能、以深化改革激發新發展活力，並建設更高水平開放型經濟新體制。

習近平周一（24日）在中南海主持召開經濟社會領域專家座談會，中國經濟體制改革研究會副會長樊綱、清華大學國家金融研究院院長朱民等9名專家先後發言，就「十四五」規劃編制等提出意見和建議。

主動求變 實現更可持續、更安全發展

習近平之後表示，當今世界正經歷百年未有之大變局，新冠肺炎疫情令大變局加速變化，國際經濟、科技、文化、安全、政治等格局都深刻調整，要增強機遇意識和風險意識，「主動求變、勇於開頂風船」，轉危為機，努力實現更可持續、更為安全的發展。

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他提到，要以暢通國民經濟循環為主構建新發展格局，而推動形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，是重塑中國國際合作和競爭新優勢的戰略抉擇。要堅持供給側改革戰略方向、扭住擴大內需戰略基點。

「決不是封閉的國內循環」 對外開放是基本國策

他強調，新發展格局決不是封閉的國內循環，而是開放的國內國際雙循環。中國在世界經濟中的地位將持續上升，同世界經濟的聯繫會更加緊密，為其他國家提供的市場機會將更加廣闊，成為吸引國際商品和要素資源的巨大引力場。

習近平指出，要以科技創新催生新發展動能，必須實現依靠創新驅動的內涵型增長，大力提升自主創新能力，盡快突破關鍵核心技術，打好關鍵核心技術攻堅戰，創造有利於新技術快速大規模應用和迭代升級的獨特優勢，提升產業鏈水平。

同時，要以深化改革激發新發展活力，必須拿出更大的勇氣、更多的舉措破除深層次體制機制障礙；堅持和完善社會主義基本經濟制度，使市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮政府作用，營造長期穩定可預期的制度環境。

他又稱，要以高水平對外開放打造國際合作和競爭新優勢，強調對外開放是基本國策，要全面提高對外開放水平，建設更高水平開放型經濟新體制；積極參與全球經濟治理體系改革。

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責任編輯：林佩怡

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