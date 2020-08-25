【中美角力】TikTok正式就禁令起訴美國政府 「我們別無選擇」

中美科技戰愈演愈烈，中國短片平台抖音的海外版TikTok周一（24日）入稟洛杉磯聯邦法院，就美國總統特朗普頒布的行政命令，禁止其在美業務，起訴美國政府，強調「我們別無選擇」。

TikTok周一表示，堅決不同意白宮對公司構成國家安全威脅的立場，稱其已採取特殊措施，保護TikTok美國用戶數據的隱私和安全。

起訴特朗普政府 TikTok母企字節跳動：美國周一入稟

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質疑華府決定政治化 特朗普為連任推進反華言論

訴狀稱，「在沒有通知或提供發表意見的機會下禁止TikTok，這項行政命令違反了憲法第五修正案的正當程式保護。」

TikTok稱，特朗普政府無視其為解決擔憂而的廣泛努力，有關禁止TikTok的行政命令是將爭端政治化，並濫用國際緊急經濟權力法。該公司質疑， 特朗普要求禁止TikTok是為了在11月美國總統大選前，推進其「更廣泛的反華言論運動」。

另外， TikTok的技術產品經理Patrick Ryan據報亦起訴特朗普政府，擔心特朗普的行政令實施後，他和他的1,500名同事將失去工作。其 律師Alex Urbelis稱，該行政令存在「違背憲法的模糊性」，剝奪了TikTok員工採取正當程序的權利。

特朗普早前針對TikTok簽署兩道行政命令，將禁止字節跳動在美交易，並要求限期內出售或剝離TikTok美國業務。

TikTok母企字節跳動日前透露，計劃於美國時間周一就相關行政命令起訴特朗普政府。中國外交部發言人趙立堅昨表示，中方支持相關企業拿起法律武器維護正當權益，並將繼續採取必要措施，維護中企權益。

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責任編輯：林佩怡

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