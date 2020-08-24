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【中美角力】TikTok稱正就禁令起訴美國政府 「我們別無選擇」

國情動向 23:28 2020/08/24

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中美科技戰愈演愈烈，中國短片平台抖音的海外版TikTok周一（24日）表示，，正就美國總統特朗普頒布的禁令，起訴美國政府，強調「我們別無選擇」。

TikTok周一表示，堅決不同意白宮對公司構成國家安全威脅的立場，稱其已採取特殊措施，保護TikTok美國用戶數據的隱私和安全。

起訴特朗普政府 TikTok母企字節跳動：美國周一入稟

【中美角力】TikTok為何在輿論看淡勝算下  還要起訴特朗普政府？

TikTok稱，特朗普政府無視其為解決擔憂而的廣泛努力，指摘特朗普有關禁止TikTok的行政命令，是將爭端政治化。

特朗普早前針對TikTok簽署兩道行政命令，將禁止字節跳動在美交易，並要求限期內出售或剝離TikTok美國業務。

TikTok母企字節跳動日前透露，計劃於美國時間周一就相關行政命令起訴特朗普政府。中國外交部發言人趙立堅表示，中方支持相關企業拿起法律武器維護正當權益，並將繼續採取必要措施，維護中企權益。

【中美角力】趙立堅批美政客患「逢中必反症」 圖置TikTok於死地

【封殺TikTok】路透：字節跳動投資者研持股融資收購TikTok

美媒爆美國打擊TikTok 始於fb朱克伯格遏制對手

責任編輯：林佩怡

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