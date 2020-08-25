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【中美貿易協議】劉鶴今早與美貿易代表萊特希澤 財長姆欽通話

經濟脈搏 09:01 2020/08/25

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據新華視點報道，8月25日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆欽（Steven Mnuchin）通話。

雙方就加強兩國巨集觀經濟政策協調、中美第一階段經貿協議落實等問題進行了具有建設性的對話。雙方同意創造條件和氛圍，繼續推動中美第一階段經貿協議落實。

責任編輯：游昊雲

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