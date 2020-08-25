【中美貿易協議】劉鶴今早與美貿易代表萊特希澤 財長姆欽通話 經濟脈搏 09:01 2020/08/25 分享： 據新華視點報道，8月25日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆欽（Steven Mnuchin）通話。 雙方就加強兩國巨集觀經濟政策協調、中美第一階段經貿協議落實等問題進行了具有建設性的對話。雙方同意創造條件和氛圍，繼續推動中美第一階段經貿協議落實。 責任編輯：游昊雲 相關文章 【中美貿易協議】中美會談與否未明確 臨近大選存變數？ 2020/08/21 【中美貿易協議】中美會談與否未明確 臨近大選存變數？ 中國擬破紀錄買美國石油 大選前穩住美國反華情緒 2020/08/21 中國擬破紀錄買美國石油 大選前穩住美國反華情緒 【中美貿易協議】蓬佩奧：中國不止要買美貨 還有其他承諾 2020/08/22 【中美貿易協議】蓬佩奧：中國不止要買美貨 還有其他承諾 【中美貿易協議】劉鶴今早與美貿易代表萊特希澤 財長姆欽通話 今日 【中美貿易協議】劉鶴今早與美貿易代表萊特希澤 財長姆欽通話 政治 經濟 劉鶴 姆欽 萊特希澤 中共中央政治局 中國共產黨 中美貿易協議 美國