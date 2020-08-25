中美貿易協議對話今登場　雙方認定有進展

中國副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、姆欽（Steven Mnuchin）香港時間今天（25日）通電話，雙方認為協議有所進展，也討論了中國應採取的結構性改革步驟。

美國貿易代表署晚間發布新聞稿表示，萊特希澤、姆欽在美國時間24日晚、即香港時間今早，與劉鶴進行例行電話會議，雙方針對美中第一階段貿易協議進展進行討論。

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新聞稿指出，雙方討論中國為實現協議要求的結構性改革所採取的步驟，更加保障智慧財產權、消除對美國企業在金融服務與農業領域障礙，並消除強制性技術轉讓。中美雙方也針對中國大幅增加採購美國產品與未來採取的行動進行討論。

美方最後表示，雙方都見到協議有所進展，也致力於採取必要步驟確保協議成功。

新華網也報道了這次通話，雙方就加強兩國巨集觀經濟政策協調、中美第一階段經貿協議落實等問題進行了具有建設性的對話。雙方同意創造條件和氛圍，繼續推動中美第一階段經貿協議落實。

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責任編輯：游昊雲

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