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去中國化？日媒：全球依賴中國醫療防護裝備增至80%

國情動向 10:20 2020/08/25

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【新冠肺炎疫情】去中國化？日媒：全球依賴中國醫療防護裝備增至80%

新冠肺炎全球大流行，喚起世界各地對醫療個人防護裝備（PPE）供應鏈的關注。歐美日多國都嘗試減少依賴從中國進口個人防護裝備，但這說來容易做起來很難。日本傳媒指出，全球醫療個人防護裝備依賴中國程度愈來愈高，比例增至80%以上。

《日經新聞》引述聯合國最新貿易統計數據報道，截至5月，各國口罩、防護衣、眼罩平均從中國進口比例為83%，較1月數字59%大增24個百分點。

疫情令口罩價格和全球醫用口罩貿易額水漲船高，數字由1月9億美元，劇增至5月92億美元。日本所用醫療口罩當中，96%來自中國，比年初高16個百分點；歐盟及美國數字分別亦為93%及92%，增加45及20個百分點。

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防護衣亦有相同情況，歐美日從中國進口比例由40%至60%左右，增至80%至90%。眼罩方面，只有日本比例略為減少，但仍有多達73%。

新冠疫情令多國意識到醫療個人防護裝備是戰略物資。美國總統特朗普和大選對手拜登都表示，要擺脫依賴中國供應。特朗普此前亦引用《國防生產法》，象微式下令美國增產N95口罩。不過，美國各州自主按照市場原則，對外採購更便宜的防護裝備下，降低對中國依賴並不容易。

世界衛生組織（WHO）突發衛生事件規劃業務支持和後勤處處長莫利納羅（Paul Molinaro）表示，鑑於疫情可能捲土重來，各國需要增加生產個人防護裝備並提高儲備。他期望，即使供應中斷，各國儲備亦能滿足一個月需求。

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責任編輯：連兆鋒

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