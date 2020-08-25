【中美貿易協議】美方聲明先提結構改革  特朗普提高了叫價？

中美貿易代表對話經歷延期後，周二（25日）早上終於登場，外界視之為中美關係的定海神針。但只要細讀美方聲明，美方把重點放在貿易協議中懸而未決的中國經濟結構改革問題，而不是市場聚焦、中方也在努力實踐的增加採購美國貨。這是否意味美方悄然提高了要價，值得持續觀察。

美國貿易代表署發布新聞稿表示，萊特希澤（Robert Lighthizer）、姆欽（Steven Mnuchin）美國時間24日晚、即香港時間今早與中國副總理劉鶴，進行例行電話會議，針對中美第一階段貿易協議進展進行討論。

這次對話談了甚麼？美方新聞稿透露出2方面內容︰

其一︰雙方討論中國為實現協議要求的結構性改革所採取的步驟，更加保障知識產權、消除對美國企業在金融服務與農業領域障礙，並消除強制性技術轉讓。 其二︰雙方也針對中國大幅增加採購美國產品，與未來採取的行動進行討論。

美方聲明最後表示，雙方都見到協議有所進展，也致力於採取必要步驟確保協議成功。

值得注意是，今年1月簽訂的首階段中美貿易協議，最實質的內容是中國承諾購買以數千億美元計的美國產品；而特朗普政府曾堅持要有成果的中國經濟結構改革，則輕輕帶過。

中國經濟結構改革問題 在協議中懸而未決

事實上，協議在結構改革一部分中，隻字未提中國政府減少或取消對國內企業、特別是國企的補貼，美方一直認為這種做法，令中國企業獲得巨大優勢，對美國企業卻非常不公平。

協議雖然也有提及，中國要加強知識產權保護，結束強制技術轉讓，以及開放金融服務業等，但文本沒有相當具體的內容和路綫圖。

正因如此，外界認為首階段中美貿易協議中，美國與中國互有讓步，並把落實協議的指標，聚焦在中國採購美貨的數量。

特朗普為了大選 加大對中國施壓？

然而，觀乎萊特希澤、姆欽與劉鶴今早的通話，美方聲明卻把外界對首階段中美貿易協議的認知，作出微妙的調整︰即把中國結構性改革置於較前位置、且着墨較多。相反，採購則放於較後的表述，且以一句帶過。

這是中國採購已有成果，毋須贅言詳說，美方才把重點放在其他領域？抑或特朗普在大選前悄然提高了對中國的要價，放大未談妥的結構改革問題，利用協議內模糊空間，加大就經濟結構改革問題對中國施壓？值得持續觀察。

本報記者：鄧國強