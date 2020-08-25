中國外交官段潔龍當選國際海洋法法庭法官 美曾表明阻止

中美南海角力不斷之際，《聯合國海洋法公約》周一舉行第30次締約國會議，中國駐匈牙利大使段潔龍當選國際海洋法法庭法官。

新華社報道，這次選舉7名國際海洋法法庭法官，以接替9月30日任期結束的7名法官。在周一首輪投票中，段潔龍以149票當選，另有5名當選法官分別來自馬耳他、意大利、智利、喀麥隆、烏克蘭。

10月履職 任期9年

周二會舉行第二輪投票，剩餘一名法官將從牙買加、巴西的代表中選出。新當選法官任期9年，自今年10月1日起履職。

▲ 段潔龍

美國早前曾表明會極力阻撓中方提名的人當選，稱中國在南海問題上藐視國際海洋法。中國外交部發言人華春瑩回應稱，美國迄今不批准《聯合國海洋法公約》，卻惡意攻擊中方，肆意對《公約》締約國指手畫腳，是對國際法律秩序和國際關係最大的破壞與踐踏。

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國際海洋法法庭成立於1996年，法庭總部設在德國漢堡，由21名獨立法官組成。連同段潔龍，已先後有四名中國籍法官。

責任編輯：林佩怡

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