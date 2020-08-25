▲ 台積電5納米晶片加速量產 領先中芯國際3代

台灣晶片（芯片）製造商台積電表示，台積電7納米晶粒出貨量已達到10億顆，公司正加速量產使用5納米製程技術生產的半導體產品，並預料會於明年推出強效版5納米產品。台積電又稱，再下一代技術的3納米產品預計2022年量產。

台積電技術論壇周二（25日）舉行，中央社報道，台積電總裁魏哲家表示，7納米量產後支援移動裝置、5G與智能汽車等創新，已創下出貨量10億顆晶粒的里程碑。台積電在7納米量產一年後，推出強效版7納米，並是首家引入極紫外光技術生產晶片的廠家。

台積電目前正在加速量產今年最新技術，5納米製程生產的半導體。魏哲家稱，5納米產品比7納米速度提升15%，功耗降低30%，電晶體密度提升80%，而強效版5納米料2021年量產。

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魏哲家又透露，台積電計劃於明年試產再下一代技術的3納米產品，並料於2022年下半年量產。3納米比5納米速度再快15%，功耗降低30%，電晶體密度提升70%。

美國特朗普政府打擊華為晶片供應，禁止台積電等全球廠商使用美國軟件和技術為華為生產晶片，引起各方對晶片技術關注。

大陸晶片龍頭生產商中芯國際，現時技術尚處於14納米製程水平，較台積電最新量產5納米落後3代。北京早前公佈多項半導體產業優惠政策，嘗試摧谷晶片生產技術發展。但專家表示，晶片關鍵核心技術的發展，要有板凳要坐十年冷的思想準備。

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責任編輯：連兆鋒