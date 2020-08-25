  • 32°C
香港時間 : 2020825日 (二) 12:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

台積電5納米晶片加速量產 領先中芯國際3代

國情動向 11:52 2020/08/25

分享：

台積電5納米晶片加速量產 領先中芯國際3代

台灣晶片（芯片）製造商台積電表示，台積電7納米晶粒出貨量已達到10億顆，公司正加速量產使用5納米製程技術生產的半導體產品，並預料會於明年推出強效版5納米產品。台積電又稱，再下一代技術的3納米產品預計2022年量產。

台積電技術論壇周二（25日）舉行，中央社報道，台積電總裁魏哲家表示，7納米量產後支援移動裝置、5G與智能汽車等創新，已創下出貨量10億顆晶粒的里程碑。台積電在7納米量產一年後，推出強效版7納米，並是首家引入極紫外光技術生產晶片的廠家。

台積電目前正在加速量產今年最新技術，5納米製程生產的半導體。魏哲家稱，5納米產品比7納米速度提升15%，功耗降低30%，電晶體密度提升80%，而強效版5納米料2021年量產。

美國也想彎道超車 跳過5G直接謀劃6G

魏哲家又透露，台積電計劃於明年試產再下一代技術的3納米產品，並料於2022年下半年量產。3納米比5納米速度再快15%，功耗降低30%，電晶體密度提升70%。

美國特朗普政府打擊華為晶片供應，禁止台積電等全球廠商使用美國軟件和技術為華為生產晶片，引起各方對晶片技術關注。

大陸晶片龍頭生產商中芯國際，現時技術尚處於14納米製程水平，較台積電最新量產5納米落後3代。北京早前公佈多項半導體產業優惠政策，嘗試摧谷晶片生產技術發展。但專家表示，晶片關鍵核心技術的發展，要有板凳要坐十年冷的思想準備。

中國醫晶片「芯」臟病 俠客島：要有坐10年冷板凳準備

華為啟動南泥灣項目,塔山計劃 能抗美封殺？

非洲為何不聽美國話 反而擴大用華為

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【中美貿易協議】美方聲明先提結構改革 特朗普提高了叫價？
今日
【中美貿易協議】美方聲明先提結構改革 特朗普提高了叫價？
【封殺淘寶】台裁定「淘寶台灣」是陸資　限半年內撤出或改正
2020/08/24
【封殺淘寶】台裁定「淘寶台灣」是陸資　限半年內撤出或改正
【中美角力】TikTok正式就禁令起訴美國政府 「我們別無選擇」
今日
【中美角力】TikTok正式就禁令起訴美國政府 「我們別無選擇」
中國外交官段潔龍當選國際海洋法法庭法官 美曾表明阻止
今日
中國外交官段潔龍當選國際海洋法法庭法官 美曾表明阻止
去中國化？日媒：全球依賴中國醫療防護裝備增至80%
今日
去中國化？日媒：全球依賴中國醫療防護裝備增至80%
地緣政治 科技戰 5G 晶片 台積電 中美關係 中國 美國 華為 中芯國際（00981）

上一篇文章

【中印衝突】印度據報正移除華為設備 業內人士：真的結束了

下一篇文章

【中美角力】被指隱瞞參與中國「千人計劃」 NASA華裔研究員被起訴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】美國海軍罕見公開軍機飛越南海畫面（附影片連結）
【中美角力】美國海軍罕見公開軍機飛越南海畫面（附影片連結）
中國醫晶片「芯」臟病 俠客島：要有坐10年冷板凳準備
中國醫晶片「芯」臟病 俠客島：要有坐10年冷板凳準備
美媒：中國快建成模擬核爆「Z機器」威力為美國22倍
美媒：中國快建成模擬核爆「Z機器」威力為美國22倍
解放軍新武器曝光 一彈炸掉整座機場 殺傷面6000平米
解放軍新武器曝光 一彈炸掉整座機場 殺傷面6000平米
【中美5G角力】非洲為何不聽美國話 反而擴大用華為
【中美5G角力】非洲為何不聽美國話 反而擴大用華為
【中美角力】蓬佩奧稱西方正在取勝 華春瑩連發3條推特回擊
【中美角力】蓬佩奧稱西方正在取勝 華春瑩連發3條推特回擊