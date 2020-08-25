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人行：貨幣政策「三不變」應對疫情不確定性

經濟脈搏 11:38 2020/08/25

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人行貨幣政策司司長孫國峰表示，疫情帶來的不確定性增加，貨幣政策需要有更大確定性來應對各種不確定性，即三個不變：穩健貨幣政策取向不變，保持靈活適度的操作要求不變，堅持正常貨幣政策的決心不變。

他在北京國新辦吹風會上並表示，人行沒有採取零利率甚至負利率、或者量化寬鬆這樣的非常規經濟政策，因此也不存在所謂的退出問題。

他並表示，數字人民幣目前還在內部封閉試點測試階段，還未正式推出，沒有具體推出時間表。

人行：沒有必要下調銀行監管要求

此外，人民銀行副行長劉國強表示，截至第二季，中國銀行業金融機構資本充足率14.21%，較年初下降，但遠高10.5％的監管要求，目前沒有必要下調銀行監管要求。

他指，未來即使資本充足率下降，也不能通過下調監管要求來滿足，因為是自欺欺人，強調要有豐富補充資本的手段。

劉國強指，今年以來，金融機構支持實體經濟政策落實成效顯注，再借貸再貼現的貨幣政策工具，令銀行資金保持流動性，促進市場整體利率穩中有進。

他指，銀行首7個月新增貸款13.1萬億元（人民幣，下同），按年上升2.4萬億元，7月份的企業借貸利率下降至4.68%，按年下降0.64百分點。當局推動銀行對企業減費，進一步規範信貸融資收費，降低企業融資成本，首7個月為市場主體減費8700多億，預計全年減費1.5萬億元。

責任編輯：蒯宇澄

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疫情 貨幣政策 經濟 金融 負利率 量化寬鬆 銀行 北京 中國 人民幣

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