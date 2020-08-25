【中美角力】被指隱瞞參與中國「千人計劃」 NASA華裔研究員被起訴

美國控告一名華裔太空總署（NASA）研究員，指他在接受美國聯邦政府的資助之同時，隱瞞參與中國「千人計劃」。

德州農工大學（Texas A&M University）教授成正東（Zhengdong Cheng，譯音）被指在接受美國資助同時，為中國政府辦的一間大學工作，並與一間中資公司有聯繫。根據美國司法部周一公開刑事起訴書，成正東面臨電匯欺詐、串謀、作虛假陳述等控罪。他周日被捕。

▲ 被指隱瞞參與中國「千人計劃」 NASA華裔研究員被起訴

成正東2004年受聘於德州農工大學，其研究團隊獲得近75萬美元（585萬港元）NASA太空研究經費，但他隱瞞與中國的多重聯繫，包括在中國教育部屬下一間位於廣東的科技大學擔任軟物質研究院院長，又參與成立一間設計微流體晶片的中國企業。

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NASA規定，研究撥款不得用於與中國、中國機構、中資公司合作的項目。聯邦調查局（FBI）的起訴文件指出，若NASA早知成正東與中國有聯繫，應不會准許他申請NASA資助。

成正東又參與中國「千人計劃」。特朗普政府指中國通過「千人計劃」招攬美國大學教授，竊取美國尖端科技的項目。德州農工大學校長夏普（John Sharp）表示，在此案上與FBI緊密合作，必要時樂於繼續合作。

美國助理司法部長德梅斯（John Demers）在一份聲明中說，司法部將繼續揭露參與類似招才計劃的個案。德南區檢察官帕特里克（Ryan Patrick）表示，中國的招才計劃「濫用我們開放而自由的大學……中國從世界各地偷來磚頭，建設經濟和學術機構。」美聯社報道指成正東的電子郵箱爆滿，不接收新郵件。暫不清楚他是否有代表律師。

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責任編輯：游昊雲

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