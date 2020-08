【中印衝突】印度據報正移除華為設備 業內人士：真的結束了

中印自6月發生流血衝突以來,雙邊關係持續未見好轉。最新消息是,印度正逐步移除華為和其他中國公司的電信設備。當地政府官員表示,為免引起北京方面的強烈反應,印度不太可能正式禁止華為和其他公司。

印度政府並未發布書面禁令

據外媒報道,新德里尚未對華為和中興等中國設備供應商發布正式書面禁令,莫迪(Narendra Modi)政府也未發表任何相關公開聲明。

不過,行業高管和政府官員表示,主要部門已經明確表示,本地電信服務提供商應避免在未來的投資中(包括在5G網絡中)使用中國設備。

報道引述電信行業一位高管稱,「現在已經很清楚了...真的結束了(There is now clarity...It’s really game over)」。

高管補充說,印度電信部門已禁止與中國供應商進行5G測試。

報道還引述政府官員表示,新德里不太可能正式禁止華為或其他中國設備公司,以免引起北京方面的強烈回應。

【中印衝突】空降4000米高原 解放軍西藏首訓多機傘降

【中印關係】印度巴帝電信5G建設棄華為中興 其他印企會否跟進惹關注

【中印衝突】印度封殺微博和百度 消息人士:當局考慮封殺更多

【中印衝突】擬封殺華為5G後 印度要電訊商審核網安以防中國裝後門

該官員稱,「我們的實際想法是:用強硬的行動取代強硬的話語(The thinking is: Let’s do tough rather than talk tough.)」。「我們不想讓消費者變得艱難,但在涉及大型公共合同和關鍵基礎設施方面,我們更喜歡非中國公司。這一信息已傳達給印度企業(We don’t want to make life miserable for consumers. But when it comes to big public contracts and critical infrastructure, we would prefer non-Chinese companies. That message has gotten through to Indian business.)」。

印度是世界第二大移動市場,擁有超過8.5億用戶。華為一直是印度的三大電信設備供應商之一,曾與Bharti Airtel,Vodafone和國有BSNL簽訂重要合同。除了印度的非正式抵制,華為在英國、澳洲等地也面臨巨大壁壘。

責任編輯:尹航

跟進【中美角力】新形勢,立即了解

緊貼中國國情最新發展,Bookmark hket.com中國頻道