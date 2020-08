【中美貿易協議】特朗普政府低級錯誤：劉鶴變「劉虎」

中美貿易代表對話經歷延期後,周二(25日)早上終於登場,被視穩住中美關係的訊號,但過程卻出現「插曲」。美國貿易代表署在電話會議結束後,發聲明通報內容,行文卻誤把劉鶴英文譯名Liu He,寫成Liu Hu、音與「劉虎」相同。這一低級錯誤,引發議論紛紛。

美國貿易代表署(Office of the United States Trade Representative,USTR)在會後新聞稿表示,美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、美國財政部長姆欽(Steven Mnuchin)於當地時間24日晚、即香港時間今早,與中國副總理劉鶴舉行電話會議,討論了中美第一階段貿易協議的執行情況。

其英文原文是:

Ambassador Lighthizer and Secretary Mnuchin participated in a regularly scheduled call this evening with China’s Vice Premier Liu Hu to discuss implementation of the historic Phase One Agreement between the United States and China.