【中美貿易協議】特朗普政府低級錯誤：劉鶴變「劉虎」

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中國駐巴西聖保羅領事館 據報收到威脅郵件
中美貿易代表對話經歷延期後，周二（25日）早上終於登場，被視穩住中美關係的訊號，但過程卻出現「插曲」。美國貿易代表署在電話會議結束後，發聲明通報內容，行文卻誤把劉鶴英文譯名Liu He，寫成Liu Hu、音與「劉虎」相同。這一低級錯誤，引發議論紛紛。
美國貿易代表署（Office of the United States Trade Representative，USTR）在會後新聞稿表示，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、美國財政部長姆欽（Steven Mnuchin）於當地時間24日晚、即香港時間今早，與中國副總理劉鶴舉行電話會議，討論了中美第一階段貿易協議的執行情況。
其英文原文是：
Ambassador Lighthizer and Secretary Mnuchin participated in a regularly scheduled call this evening with China’s Vice Premier Liu Hu to discuss implementation of the historic Phase One Agreement between the United States and China.
這裡美方明顯犯了錯誤，把劉鶴英文名字Liu He拼寫成了Liu Hu。彭博社報道指，這個錯誤在中國社交媒體上引起了關注。
儘管彭博社的報道稱，美方聲明已經更正，但截至香港時間25日中午12時半，美國貿易代表辦公室官方網站的聲明全文，劉鶴英文名字的仍是併寫為Liu Hu，沒有作出修訂。
另外，新聞稿稱，雙方討論了中國為實現協議所呼籲的結構改革而採取的步驟，雙方還討論了中國大幅增加對美國產品的採購。雙方都看到了進展，並承諾採取必要步驟確保協議的成功。
官媒新華社報道，中方發布的新聞稿稱，雙方同意創造條件和氛圍，繼續推動中美第一階段經貿協議落實。
責任編輯：鄧國強
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