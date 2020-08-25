【中美角力】時隔1個月 官媒刊長文26點駁斥蓬佩奧對華政策演講

中美關係持續緊張，美國國務卿蓬佩奧上月23日發表對華政策演講，被西方媒體稱為「新鐵幕演講」 。中國官媒新華社最近發長文，批評蓬佩奧滿嘴謊言，並分26點駁斥，包括重申新疆根本不存在「集中營」，又指港區國安法是「民心所向」，在領土及海洋爭端上，強調中國從來沒有侵略擴張的基因。

另外，中國常駐聯合國副代表耿爽，周一在聯合國安理會上，就新疆問題堅決反對美國、英國代表對中國的無端指責，批評美方重複基於謊言的論調，抹黑新疆的反恐和去極端化努力，而英國盲目追隨美國。

新華社昨發長文《蓬佩奧涉華演講的滿嘴謊言與事實真相》，《人民日報》今日亦用3版全版刊登。

反駁關於華為、新疆、香港指控

對於蓬佩奧稱，中國電訊設備巨頭華為不是清白的電訊公司，而是美國國家安全威脅，文章批評美國政府在沒有任何事實依據下，濫用國家安全藉口，動用國家力量無端打壓和制裁華為，是赤裸裸的經濟霸凌行徑。

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文章又斥，美國政府圍追堵截華為、字節跳動、騰訊等中國民企，粗暴禁止國內運營商購買華為和中興設備、打壓包括抖音海外版（TikTok） 、微信在內的中國社交媒體應用程序，違反公平自由競爭的市場原則，甚至明火執仗，強取豪奪。這樣的國家怎會成為中國人民的燈塔。

蓬佩奧又指控，中國在新疆設立「集中營」進行壓迫。新華社文章強調，新疆依法設立職業技能教育培訓中心，所謂「集中營」的稱呼，是美國一些政客和媒體別有用心的做法，惡意傳播的謊言。

至於蓬佩奧有關中共加強管控香港、壓制民主自由的指控，文章重申，實施港區國安法後，香港居民依法享有的各項權利和自由不受影響，特區獨立的司法權和終審權不受影響。「一國兩制」方針、高度自治不會變。

中國從沒侵略擴張基因 南海航行自由不是問題

回應蓬佩奧表示，中國軍力不斷提高，威脅性大大增強，文章強調中國始終不渝奉行防禦性國防政策，反批美國奉行單邊主義破壞國際秩序、霸凌行徑挑戰國際關係準則，是當前世界和平穩定的最大威脅。

文章又稱，中國從來沒有侵略擴張的基因，一貫嚴肅認真履行《聯合國憲章》《聯合國海洋法公約》等，從未擴大主權聲索，通過談判協商解決與鄰國的領土和海洋權益爭端。文章指出，南海航行與飛越自由從來不是問題，但美打著「航行與飛越自由」旗號，損害沿海國主權與安全、擾亂地區和平與穩定。

至於外空是全球公域。中方一貫主張和平利用外空，反對外空武器化和軍備競賽。

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責任編輯：林佩怡

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