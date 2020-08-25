▲ 中美外交戰 揭王毅訪歐洲選擇意荷挪法德5國玄機

中國國務委員兼外交部長王毅，周二（25日）起行前往歐洲展開正式訪問。王毅此行會先後走訪意大利、荷蘭、挪威、法國，以及德國5國。中美對抗升級，美國國務卿蓬佩奧剛訪問完中歐4國，試圖推動歐洲與中國對着幹之際，王毅今次選擇這5個在歐洲更有影響力、與中國交往歷史較長的國家訪問，則有強調中歐不是競爭對手，而應是合作夥伴信息，藉此瓦解蓬佩奧拉攏歐洲反華攻勢之意。

王毅今次前往歐洲，是他在新冠肺炎疫情全球爆發以來，首次對外國正式訪問，並也只是今年第2次。王毅1月曾正式訪問非洲5國，此後都是以參加國際活動形式出現在國際場合，例如2月在老撾出席中國—東盟外長會、同月在德國出席慕尼黑安全會議。

王毅此行以8天走訪歐洲5國，時間相對長，而且受訪國家亦有以下特點：

意大利： 今年是意大利同中國建交50周年

今年是意大利同中國建交50周年 荷蘭： 是較早同新中國建交的西方國家，1954年建立代辦級外交關係，1972年升格大使級

是較早同新中國建交的西方國家，1954年建立代辦級外交關係，1972年升格大使級 挪威： 也是較早同新中國建交的西方國家，1950年承認中華人民共和國，1954年建交

也是較早同新中國建交的西方國家，1950年承認中華人民共和國，1954年建交 法國： 第一個與新中國全面建交的西方大國，1964年建立大使級外交關係

第一個與新中國全面建交的西方大國，1964年建立大使級外交關係 德國：前身西德與新中國建交較晚，1972年，但今天是歐洲最大經濟體、歐盟內最具影響力國家，並於今年下半年接任歐盟輪席主席國，任期半年

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與此同時，今年也是中國與歐盟建交45周年。《北京青年報》解讀稱，2020年是中歐關係的大年，假如不是因為疫情突如其來的話，中歐雙方本有多項重大外交議程。

中歐原本計劃，上半年在中國與中東歐國家舉行峰會，下半年在德國舉行中國歐盟全家福峰會，而中方還打算擇時舉辦中歐領導人第22次年度會晤。如今這些活動不是改期，就是改為視像方式舉行。因此王毅今次將中歐「雲外交」改為「面對面」，更引各方關注。

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中國外交部發言人趙立堅指出，王毅此行中方期望達到3個目標：

（1）共同落實好中歐領導人共識，積極推進雙方重要的政治經貿議程

（2）同歐方就應對疫情，穩定全球產業鏈供應鏈進行合作，進一步探討在數字經濟、綠色經濟等新興領域的合作

（3）對外共同發出維護多邊主義，完善全球治理的一致聲音，為世界和平穩定和發展做出更大的貢獻

《北京青年報》指出，疫情暴發之後，歐洲國家出現兩種聲音；一種是對中國的援助和支持表示感激，另一種是質疑中國利用對外援助進行政治宣傳，甚至有人將中國視為歐洲的系統性對手。此外，歐洲也面臨外部「挑撥」，蓬佩奧7月訪完西歐，8月就再到中歐，兜售「中國威脅論」。

王毅5月在兩會外長記者會上，則用了「真朋友永不言棄」來形容中歐關係。王毅當時表示，中歐之間並不存在根本利害衝突，不應是制度性競爭對手，而應是全方位戰略夥伴；中歐之間的交往應當是相互成就的正循環，而不是你輸我贏的淘汰賽。

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事實上，歐洲面對中美角力亦有自己的考量。德國總理默克爾5月表示，中國是「本世紀世界事務的積極參與者」，歐盟與中國合作具有重大戰略利益，與中國的關係會是德國在歐盟輪值主席任期內的外交政策重點。

由此可見，王毅今次訪歐行程設計可謂意味深長；中國藉中歐建交周年紀念、歐盟內部調整這時機節點，尋求與歐洲擴大多邊合作，就是對美國單邊主義、宣揚「脫鉤」的不點名反制。

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責任編輯：連兆鋒