【制止餐飲浪費】中央推「惜食」催生新職業「點菜師」 需識營養學心理學

中央推動減少餐飲浪費，各地紛紛實施具體措施以響應之餘，商務部與中國烹飪協會近日還起草《宴席節約服務規範》，當中提倡設立專業「點菜師」一職，讓「點菜師」為食客適量點餐的「光盤行動」指點迷津、當好參謀。

服務生或引導食客多點菜 不利於「惜食」

據內媒報道，在餐廳點單時，面對眾多菜品，服務生可能出於利益考量，引導消費者多點菜、點貴菜，這對宴席上的浪費行為產生了推波助瀾的作用。

而有了專業點菜師根據就餐人數、飲食口味和消費預期參謀推介，消費者不僅可以避免勞神費力，還能解決「愛面子、講排場、搞攀比」的問題，並且助力「適量點餐、宴席光盤」。

【糧食安全】河南嚴推「惜食」 餐館規定雞屁股都要吃

【糧食安全】胡春華：加快災後生產恢復 確保秋糧豐收

【糧食安全】中國科學家破解蝗蟲「臭味相投」奧秘 有望研製治蝗措施

【糧食安全】中央發公開信倡官員厲行節約 多地機關食堂設「監督員」

不過，點菜師和服務生的工作似乎有重疊。報道指出，二者並不相同，點菜師的職業素養無疑要遠高於普通餐廳服務生。比如，點菜師需對飯店菜品的食材特性、品種數量、營養品質等了如指掌，同時要兼顧不同地方顧客的飲食口味區別，老人小孩不同群體的飯菜偏愛等等。這就要求專業點菜師必須懂些營養學、心理學、飲食文化等。

對於點菜師新興職業的設立，內地網民紛紛表示自己的看法。在微博上，不少人表示鼓勵、支持，還有人認為這種做法也有助創造就業崗位。但也有網民質疑，這相當於餐廳方面多了一份開銷，因此成本提高，也就會提高菜價。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道