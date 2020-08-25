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【內循環經濟】習開啟內循環3鑰匙曝光：科技、改革與開放

經濟脈搏 14:09 2020/08/25

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中美角力白熱化，伴隨新冠肺炎疫情仍未消除，內地經濟復蘇挑戰重重，中央提出內循環經濟戰略。這一步棋如何走？只要歷整理中共總書記習近平周一座談會的談話，便能更清晰了解中央如何啟動內循環，其中有三大關鍵改革、高水平開放與科技創新。

所謂內循環，與中央過去倡議的擴內需相比，最大不同是不僅提倡國內消息，更重要是把生產鏈留在內地，使商品從原材料、生產、到流通的整個過程，拉動中國經濟向前，並解決就業等各種社會問題。

習怎用「內循環經濟」打硬仗？4條Q&A話你知

內循環勢納新5年規劃　劉鶴領軍迎3挑戰

習近平周一（24日）下午主持召開經濟社會領域專家座談會時，再重點談及以「內循環爲主體」、「外循環」為副雙循環問題。他要求「主動求變、勇於開頂風船」，以科技創新催生新發展動能、以深化改革激發新發展活力、以高水平對外開放打造國際合作和競爭新優勢。

在這裡，習近闡述了內循環經濟戰略的三個關鍵條件。

其一：深化改革激發新發展活力

習近平指出，要扭住擴大內需這個戰略基點，使生產、分配、流通、消費，更多依托國內市場，提升供給體系對國內需求的適配性，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡。

此前已有分析師指，實踐內循環必須進一步改革流通的制度，折除從生產到消費整條鏈子的各種障礙，這樣才能確保需求帶到生產。習近平上述表述，似乎引證這一點。

其二：以高水平對外開放打造國際合作和競爭新優勢

習近平在周一的座談會上強調，新發展格局絕不是封閉的國內循環，而是開放的國內、國際雙循環。「我國在世界經濟中的地位將持續上升，同世界經濟的聯繫會更加緊密，爲其他國家提供的市場機會將更加廣闊，成爲吸引國際商品和要素資源的巨大引力場」。

他指出，要以高水平對外開放打造國際合作和競爭新優勢，對外開放是基本國策，要全面提高對外開放水平，建設更高水平開放型經濟新體制，還要積極參與全球經濟治理體系改革。

「內循環+新基建」  應對危機的托底戰略

【內循環經濟】習近平要求加快內循環　促長三角一體化

工銀國際首席經濟學家程實、資深經濟學家錢智俊日前在報告中也稱，面對全球化的歷史性困局，中國「雙循環」並非走向「閉關自守」，而是選擇通過向內發力，爲高水平開放打開向外空間。

他們指出，一方面基於內循環的高質量發展，中國料將與全球經濟締結新的利益紐帶，強化「外循環」中雙向開放的動力；另一方面，內循環的產業升級預計將推動亞洲區域經濟一體化，爲中國經濟融入全球體系打造新的戰略支點，優化外循環中國際分工的路徑。

其三：以科技創新催生新發展動能

過去不少分析均指，科技無疑是衡量一個國家「軟實力」的關鍵標準，但由於發達國家的技術封鎖，單純依靠技術引進已經越來越難，因此必須轉而依靠自主研發和創新來實現技術進步。

內地消費遠遜預期 經濟內循環仍有待發力？

內循環啟動　三大商機先行

事實上，習近平在座談會指出，要以科技創新催生新發展動能，要充分發揮社會主義制度能夠集中力量辦大事的顯著優勢，打好關鍵核心技術攻堅戰，創造有利於新技術快速大規模應用和叠代升級的獨特優勢，加速科技成果向現實生產力轉化，提升產業鏈水平。

習近平在座談會上，還談及推動內循環的社會環境，包括要以共建共治共享拓展社會發展新局面，要實現更加充分更高質量的就業，健全全覆蓋可持續的社保體系，強化公共衛生和疾控體系，促進人口長期均衡發展。

「辦好資本市場自己的事」   官催谷「內循環牛」？

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責任編輯：鄧國強

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