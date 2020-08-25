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人民幣隨中美關係波動 沒交易便沒傷害？

經濟脈搏 15:24 2020/08/25

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3月下旬以來美元指數雖然大幅下行，但受中美關係不確定影響，在岸人民幣兌美元（CNY）卻未有大幅升值，表現明顯落後於主要貨幣，人民幣盤中表現也更為反復，路透社報道，這讓部分交易員對行情「無從下手」，反而選擇不交易。

報道引述一外資行交易員稱，「最近一段時間(美元兌)人民幣沒有那種酣暢淋漓的走法--直接砸個4-500點下去，大多還是受到各種因素的牽制，大家砸一砸逢低買盤又出來了，然後往回拉一拉，」「你可能看到人民幣是在升值，但是真的去做升值波段其實很難做。」

該交易員坦言，這種升三步回兩步的行情不好做，如果做人民幣升值，點位不好很容易被反抽，而做貶值也很難抄到底。 「這種行情我覺得參與的越多，可能死的越慘，有些時候要學會不交易。」

美元偏弱和中美衝突相互牽制 人幣反復

報道指，由於銀行間外匯市場參與者結構相對單一，這容易形成一致預期，市場也容易形成一邊倒走勢，而且某個時段市場多由一個因素主導，例如之前的中美貿易戰演變。

但今年新冠疫情爆發後，特別是在美國爆發後，美聯儲大規模寬鬆，美元流動性最終變動氾濫，但因為美國大選臨近，特朗普在疫情、香港國安法，貿易協議、科技和外交等全方位圍堵中國，美元偏弱和中美衝突相互牽制，大方向升值夾雜事件不斷擾動，導致人民幣呈「一步三回頭」走勢。

這種謹慎反應也最終拖累了人民幣的表現，人民幣即期自5月底低點算起，最大反彈幅度仍不足4%，而同期美指下跌逾8%，如果從3月下旬美元高點算起，美指已經跌去了超10%。

招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽稱，與境外相比，境內市場就稍顯謹慎，由於境內匯市參與者以實需交易的出口商為主，在當前市況下，他們對於人民幣大幅升值的預期並不強，因此仍以高拋低吸的區間操作為主。

報道指，其實從經濟基本面還是資本流向看，人民幣沒有大幅貶值的基礎，鑑於中期美元可能持續偏弱，人民幣還有一定的補漲空間。後續若有外圍事件或者是很隨機的變量觸發，強化了客戶是升值預期或者加劇了市場恐慌感，加上美指也配合，人民幣可能會有一波走勢。

人民幣升破中美互關領事館前阻力位 有望測試6.9關口

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責任編輯：蒯宇澄

疫情 貿易戰 經濟 金融 特朗普 中美關係 銀行 國安法 外資 人民幣

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