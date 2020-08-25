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美媒：中國GDP今年或追及美國70% 疫情加速此消彼長

經濟脈搏 15:38 2020/08/25

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美媒：中國GDP今年或追及美國70% 疫情加速此消彼長

新冠肺炎全球大流行，世界多國還在努力控制疫情之際，中國復甦動力正在增強。摩根大通等大行近日上調中國今年經濟增長預測。美國專家更預期，中國今年經通脹調整後國內生產總值（GDP），會追上美國的70%；中國GDP絕對值更可能因為新冠肺炎疫情，提早於2028年追平美國。

中國第二季GDP按年增長3.2%，按季增長11.5%，反彈好過市場預期。《華爾街日報》稱，中國採取了嚴格控制措施，使疫情暫時得到遏制；中國各地餐廳和健身室重新開始忙碌起來，地鐵和機場也再次擠滿人。

世界主要經濟體之中，中國預料會是今年唯一錄得增長國家。摩根大通最近將中國2020經濟增長預期，上調至2.5%，比4月預測多出1.2個百分點。世界銀行等機構也調高了中國增長預測。

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這增長幅度雖然遠遜往年，但仍有助中國這世界第二大經濟體加速追上美國。美國經濟受疫情重挫，第二季年率化GDP按季破紀錄萎縮33%。市場預期，美國2020全年經濟亦會收縮8%。

美國智庫彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）經濟學家兼中國問題專家拉迪（Nicholas Lardy）預期，中國今年經通脹調整後GDP，可能達到11.9萬億美元。此數字大約是美國預計經濟總量的70%，成真的話會較去年上升7個百分點，並為中國相對美國經濟單一年份的最大升幅。

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布魯金斯學會全球經濟和發展高級研究員、世銀前首席亞洲經濟學家哈拉斯（Homi Kharas）亦表示，使用當前美元匯率計算，新冠疫情有望讓中國GDP絕對值，在2028年與美國持平，比疫情前的估計提早兩年。

哈拉斯同時認為，疫情還有助中國擴大相對俄羅斯、巴西等其他發展中國家的經濟實力。他料印度更可能會大幅倒退，明年底經濟規模很可能不到中國5分1，而隨著全球第三大經濟體日本進一步落後，中國走出疫情時的地位可能更加穩固。

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經濟狀況也可能影響政治決策。《華爾街日報》評論，中國經濟反彈可能支持了北京方面的信念，即中國的政府主導模式優於美國的市場體系，同時在中美地緣政治競爭日益加劇之際，增強了中國領導人的底氣。該報指出，中國由政府主導的經濟模式，幫助中國以最小的創傷，度過了2008至2009年環球金融危機。

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責任編輯：連兆鋒

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