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七夕情人節台中警方fb「賞人巴掌」爆紅　議員批暴力不妥

社會熱點 15:51 2020/08/25

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七夕情人節，除了各類如何告白、禮物推薦話題成為網絡熱搜，台灣台中市警局的社交媒體專頁，亦引發網民關注。當地警方在七夕2020前夕，上載一張配文「情甚麼」的漫畫，以警察賞人巴掌突顯警察人員巡邏被情侶放閃的無奈，有議員認為，帖文有誤導大眾以暴力解決問題之嫌。

七夕情人節前夕，台中市警局Facebook專頁「TCPB局長室」昨天（24日）上載漫畫圖片，一名戴着太陽眼鏡的警員掌摑一名開口說「明天是情」的人士，警員說：「情什麼，是七娘媽生啦！」另標示「情人節巡邏必備防閃光墨鏡」。

發文寫道「明天就是一年一度的七娘媽生囉～才不是什麼七夕情人節咧」、「閃光退散」、「有考慮過巡邏還被放閃的感受嗎」、「嗚嗚嗚」等。

台中警方在七夕2020前夕，上載漫畫突顯警察人員巡邏被情侶放閃的無奈，引起關注。（「TCPB局長室」ig截圖）

網民熱議，有人留言稱「真的會笑翻」、「明天不是七夕、只是一般上班日」，有網民表示支持稱「閃什麼閃，社維法伺候」，也有人認為「好兇唷，嗚嗚，我要跟警察申訴求社會祥和」、「這表示警察可以這樣嗎？應該有更好的表達方式吧」。

民進黨台中市議員陳世凱擔憂，「台中市警方自以為幽默，卻賠上警察形象，就一點都不好笑了。」他認為，警察的形象是在守護市民免於犯罪，杜絕暴力、傷害等行為，卻在社交媒體發文因為情人節不想被放閃，於是甩人家一巴掌，恐怕會有誤導大家對看不順眼的事情直接以暴力解決的意象。

TCPB局長室」今天（25日）中午已在fb撤除爭議圖片，僅留下原發文內容；ig上則仍見有關圖文。警方表示，該帖文表達對於七夕情人節的不同觀點，並無暴力意涵，會虛心接受外界意見，未來帖文將更審慎考量。

而在七夕情人節「正日」，「TCPB局長室」今天（25日）「再接再厲」，以女警壁咚配文「告白一定要靠氣勢」、「你有權保持緘默，但你所說的話都只被當作說愛我」發出另類祝福，同樣引起不少回響。

警方這兩則fb發文加起來已有近1500人分享，各有萬人按讚，對比之前帖文，熱度明顯大增。

「TCPB局長室」於七夕情人節送上另類祝福（「TCPB局長室」ig截圖）

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責任編輯：馬佩君

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