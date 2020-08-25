台積電跨代計劃首曝光：2納米晶片廠設新竹

中國大陸拔足追趕晶片（芯片）產業，作為全球晶片代工龍頭的台積電則繼續往前飛奔。台積電高層透露，他們不僅加快5納米晶片量產進度，下一代的3納米廠房也在持續興建中；而跨代的2納米晶片生產路綫圖亦已明確，台灣新竹2021即明年落成的廠房，將預留給2納米晶片製程。

這是台積電首次披露2納米晶片生基地選址。但2納米晶片預計何時成功研發、以及正式量產？具體時間表尚未明確。

台積電5納米晶片加速量產 領先中芯國際3代

台積電線上技術論壇今天登場，台積電營業組織資深副總經理秦永沛說，台積電持續不斷投資新產能、擴充產能及提升製造能力，致力成為全球邏輯產品長期且最值得信賴的技術及產能提供者。

台積電每年投入百億美元 保全球產能第一

台積電先進製程產能自2016年至2020年以年複合成長率28%的速度增長，秦永沛表示，台積電2018年導入7納米量產，因客戶需求非常強烈，快速提升7納米產能，今年7納米產能將較2018年成長超過3.5倍。

今年5納米進入量產階段，秦永沛指出，位於南科的晶圓18廠1至3期是5納米量產基地，其中，1、2期已開始量產，3期正在裝機；他估計，2022年5納米產能將較今年成長超過3倍。

值得注意是，台積電更已為下一代尖端晶片－－即3納米晶片的生產布局。南科晶圓18廠的4至6期，規劃為未來3納米量產基地。秦永沛說，目前正興建中，南科廠區也將新建特殊製程與先進封裝廠。

為持續領先製程，台積電展開跨世代布局－－部署3納米再下一代即2納米晶片生產。

台積電新竹廠區研發中心已開始興建，預計2021年完工，未來將是2納米及更先進技術的研發重鎮；此外，新竹廠區預計2納米生產基地，目前正在取得土地。

3納米晶片廠持續建造 2納米廠亦已選址

秦永沛強調，台積電每年投資100億美元擴充產能，確保產能維持於全球第一位；而目前，台積電已是全球第一產能，並大幅超過第2名公司3倍以上。

特殊製程技術方面，秦永沛說，台積電特殊製程產能持續增長，2015年佔產能約38%，今年特殊製程產能將較去年增長10%，佔總產能比重將達54%。

據了解，大陸晶片龍頭生產商中芯國際，現時技術尚處於14納米製程水平，較台積電目前最新量產5納米落後3代。北京早前公佈多項半導體產業優惠政策，摧谷晶片生產技術發展。

責任編輯：鄧國強