習近平智囊團曝光！中南海一場座談會藏玄機

國家主席習近平24日在中南海主持召開經濟社會領域專家座談會。會上邀請發言者都屬重量級專家，讓人首次一窺習近平的智囊團隊全貌。會上9位學者的共同特點，一是多數都有歐美日或國際組織學術甚至職場履歷；二是都與體制關係密切。下文會逐一介紹習近平智囊團隊。

1）世界銀行前副行長 林毅夫

北京大學教授，國務院參事，曾任香港科技大學經濟學系教授，全國工商聯專職副主席，世界銀行高級副行長、首席經濟學家。2018年12月22日，入選「中國改革開放海歸40年40人」榜單。2019年12月18日，入選「中國海歸70年70人」榜單。

2）國際貨幣基金組織（IMF）前副總裁 朱民

曾赴美留學，先後獲得普林斯頓大學公共行政管理碩士學位、約翰·霍普金斯大學應用經濟學碩士學位和經濟學博士學位。2011年獲國際貨幣基金組織任命為副總裁，他是第一個獲任此職位的中國人。2016年7月底，朱民於任期結束後卸任。

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3）經濟學家 樊綱

現任中國經濟體制改革研究基金會秘書長，國民經濟研究所所長，國家級有突出貢獻的中青年專家。兼北京大學教授，中國社會科學院研究生院經濟學教授，博士生導師。

4）清華大學公共管理學院院長 江小涓

原陝西財經學院工業經濟系畢業，中國社會科學院經濟學博士。曾任國務院研究室副主任，中國社科院財貿經濟研究所所長等職務。她是第八屆孫冶方經濟科學獎獲得者，中共第十八屆候補中央委員。現任第十三屆全國人大常委會委員、社會建設委員會副主任委員，中華人民共和國國務院副秘書長，國務院婦女兒童工作委員會副主任。

5）社科院副院長 蔡昉

1956年9月生於北京。1982年畢業於中國人民大學農業經濟系經濟學專業。1985年畢業於中國社會科學院研究生院，獲經濟學碩士學位，1989年獲經濟學博士學位。

2008年，擔任全國人大常委會委員、全國人大農業與農村委員會委員、中國社會科學院學部委員、中國社會科學院人口與勞動經濟研究所所長。2013年，被選為全國人大代表。2014年8月擔任中國社會科學院副院長。

6）國家發改委宏觀研究院長 王昌林

1967年1月出生，畢業於武漢工業大學，獲工學碩士。先後在國家計委技術經濟研究所、國家发展和改革委員會產業經濟與技術經濟研究所工作，歷任研究室副主任、主任、副所長、所長等。現任中國宏觀經濟研究院院長。

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7）社科院世界政經研究所所長 張宇燕

中國社科院世界政治與經濟研究所研究員、所長，博士生導師。兼任中國世界經濟學會會長、新興經濟體研究會會長、外交部外交政策咨詢委員會委員、中國公共外交協會會員。1997年擔任中國駐紐約總領事館領事，現於中國社會科學院世界經濟與政治研究所工作。

長期從事國際政治經濟學，制度經濟學等領域研究，著有《經濟发展與制度選擇》《全球化與中國发展》《國際經濟政治學》《鍵盤上的經濟學》等。

8）上海交通大學特聘教授 陸銘

2001年獲得復旦大學經濟學博士學位。曾作為富布萊特學者在美國哈佛大學、美國國家經濟研究局工作，曾在聯合國世界發展經濟學研究院、法國巴黎第一大學、加拿大女王大學、比利時魯汶大學、法國里爾一大、香港科技大學、法國巴黎第九大學、新加坡國立大學和法國就業研究中心訪學。

獲得的榮譽包括教育部「新世紀優秀人才」、上海市教委「曙光學者」、上海市領軍人才和上海市十大青年經濟人物。

9）香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長 鄭永年

現任新加坡國立大學東亞研究所所長，《國際中國研究雜志》共同主編，羅特里奇出版社「中國政策叢書」主編和世界科技書局「當代中國研究叢書」共同主編。

其主要從事中國內部轉型及其外部關係研究，主要興趣或研究領域為民族主義與國際關係；東亞國際和地區安全；中國的外交政策；全球化、國家轉型和社會正義；技術變革與政治轉型；社會運動與民主化；比較中央地方關系；中國政治。

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責任編輯：游昊雲

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