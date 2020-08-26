「內循環」經濟設地產融資新規  防金融灰犀牛

後疫情時代，中國已進入「內循環」經濟，北戴河會議之後一系列政策調整陸續有來。人民銀行與住建部上周末召開房地產企業座談會，推出地產企業融資新規，被認為是說了多年的中國經濟去地產化終於邁出實質一步，防範房地產泡沫成為威脅金融安全的最大灰犀牛。

人民銀行官方表示，此舉是為進一步落實房地產長效機制，實施好房地產金融審慎管理制度，增強房地產企業融資的市場化、規則化和透明度。不過，會議新聞稿未公布融資新規詳情。此前，市場傳聞當局將控制房企的債務規模，設置「三道紅線」︰（1）剔除預收款後的資產負債率大於70%、（2）淨負債率大於100%、（3）現金短債比小於1倍。

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應對中美緊張 須解除房地產高債務率

決策層在此時收緊地產融資，其中有兩方面考慮。第一，近期人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清就曾發文表示，房地產泡沫是威脅金融安全的最大「灰犀牛」。中美硬撼趨勢下，防範金融戰帶來風險，必需要解除房地產債務率高企的警報。

在經濟下行期內，房地產企業已嚴重依賴高負債運轉，如1至7月房地產資金來源按年增長0.8%，首次轉正，較1至6月提高2.7個百分點，已連續5個月大幅走高。根據數據顯示，目前內地前100強的地產商中，約40%都在「三道紅線」之中，包括一線房企恆大、富力、融創、金科等。其中，負債率最高的恆大，去年底已高達83.55%，負債總額達1.75萬億元（人民幣，下同），碧桂園和萬科負債額也高達1.56萬億和1.34萬億元。房地產企業去槓桿，已成為危急時刻迫在眉睫任務。

內循環經濟時代 房地產功能重新定位

第二，是「內循環」時代對房地產功能的重新定位，未來要將金融和地產放在一起控制，避免資本都集中在這兩個行業，成為實體經濟的「抽水機」，確保「內循環」能夠循環得起來。

事實上，中國經濟「內循環」並非在疫情之後才開始，2003年加入世貿組織後進入國際大循環，至2008年中國經濟主要是由出口驅動的「外循環」模式運行；2009年金融危機「四萬億投資計劃」推出後，實際中國經濟已轉向投資驅動的「內循環」為主，「外循環」為輔的運行模式。直至中美如今新冷戰鐵幕拉下，才徹底轉向「內循環」。

收緊房企融資閘門 才能力谷實體經濟

但在過去十年投資拉動的快速發展中，房地產成為中國經濟的支柱，其產業鏈之長、對經濟拉動作用之快，其他行業難以企及。當局將房地產調控作為經濟管理的手段，經濟過熱時收緊、經濟減速時放開，因此造成政策總在搖擺的事實。

至決策層提出「房住不炒」，令住房回歸居住功能之後，中國經濟開始緩慢的「去地產化」過程，但政策始終停留在從消費端以行政手段抑制需求，並未從融資端限制房地產企業的舉債規模，令每次經濟下行時，房地產融資槓桿率再度抬頭。

但在「內循環」預期下，貨幣當局仍不願採取貨幣大放水方式刺激經濟，就需改善貨幣流向股市和樓市的慣性，收緊房地產企業融資閘門，才能令資金有效進入實體經濟，確保「內循環」經濟的健康和可持續。

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本報駐京記者：潘攀

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