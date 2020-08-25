內地專家倡推遲全面小康社會收官 「稍安康」「定四方」現難達到

今年是中國全面實現建成小康社會的收官之年，北京民營經濟發展促進會會長、曾任全國人大財經委員會副主任的賀鏗認為，受新冠疫情和中美關係跌至冰點等影響，中國要實現有質量的小康社會目標並不容易，建議推遲全面小康社會的收官。

他認為，真正的小康要實現「稍安康」和「定四方」，但現在看來很難達到。他強調要真的堅持改革開放，「不要讓別人覺得你老是想往回退」，並真的堅持鄧小平外交路線。

賀鏗表示，十六大提出到2020年要完成全面小康社會建設任務，同時規定具體目標，最為人重視的指標是實現按可比價計算的GDP，要在2000年的基礎上再翻兩番。為實現目標，當時測算年均經濟增長速度為7.2%。最近10年增長率低，但前10年高，翻兩番任務應可實現。

中美、疫情、香港問題 「接二連三出事」

他續稱，其他指標能否如期實現，只能等到統計局計算出來再說。他又提到，中美貿易戰、新冠肺炎疫情至最近的港區國安法，「接二連三出事」，且都是大事（發生）在臨近實現小康社會目標之年，無疑會影響中國實現小康社會的標準。

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他建議推遲全面小康社會的收官。雖然今年GDP達到翻兩番的任務沒有問題，但全面小康社會應該是中產階層為主體的社會。實際上中產階層還沒有真正形成，按統計局數字，就算最低標準是家庭收入3萬元以上，中國只有3億人能達到，還有11億人達不到。

要真堅持改革開放 堅持鄧小平外交路線

至於什麼是真正的小康？報道指出，在賀鏗看來，實現「稍安康」和「定四方」就滿足了。惟現在看來很難達到。

他解釋，從「稍安康」說，全國近半數人月入1千元左右。社會保障水平很低，醫療、教育負擔沉重。疫情衝擊下，失業率上升，許多年輕人找不到工作。還有兩億多「農民工」到城市買不起房，居無定所。工農、城鄉差別擴大，居民收入懸殊，許多人心裡不平衡。

從「定四方」看，收入分配不公等積累的社會矛盾很多。而外部中美關係跌至冰點，並產生許多節外生枝的矛盾，例如台灣、香港、釣魚島、南海及中印邊界問題等。賀鏗說，定四方比解決稍安康更難，「四方不安定，稍安康也無從說起」。

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他認為，要真的堅持改革開放，就要真的堅持鄧小平外交路線。凡事要冷靜觀察，沉著應對；不當頭，少管別人的事牢牢抓住經濟建設這個中心不動搖。改革開放不要讓別人想往回退，並在和平共處五項原則的基礎上，從容地發展同所有國家的關係，「如果這樣，我想在兩個一百年的時候我們也許會交上人民真正滿意的全面小康答卷」。

責任編輯：林佩怡

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