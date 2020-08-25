【美國大選】中美關係未到最壞時？當心十月驚奇

▲ 【美國大選】中美關係未到最壞時？當心特朗普十月驚奇

美國總統大選進入倒數，外界都在猜民調落後的總統特朗普，會否祭出「十月驚奇」來逆轉劣勢。外電推測，在中美對峙升高、美國國內反中情緒高漲下，這驚奇或許會與中國有關。

「十月驚奇（October surprise）」是美國政壇獨特用語，指某方政營在11月大選前一個月，策劃足以影響選情的事件，盼藉此贏得選舉。

有一說是這詞出自前美國總統尼克遜（Richard Nixon）幕僚。這名幕僚據說在尼克遜1968年競選總統時，猜測時任總統詹森（Lyndon Johnson）會在選前促成南北越和平協議，以助尼克遜對手、時任副總統的韓福瑞（Hubert Humphrey）贏得大選。

什麼是十月驚奇？一切由1968年說起

果不其然，詹森在當年10月31日宣布下令美國停止轟炸北越，盼助達成和平協議，被視為是美國大選史上第一宗「十月驚奇」。這消息雖讓韓福瑞民調短暫上揚，但最終仍是由共和黨籍的尼克森贏得大位。

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翻開美國歷史，每屆總統大選似乎都少不了「十月驚奇」。2016年大選民主黨總統候選人希拉莉（Hillary Clinton）的「電郵門」－－希拉莉任國務卿時，被指用私人電郵郵廂處理國家機密，就是一例。

面對疫情下民怨四起、美國經濟復甦遙遙無期的壓力，特朗普會否端出「驚奇」，引發媒體臆測。

華盛頓郵報（The Washington Post）推測，特朗普的「十月驚奇」有多種可能，包括阿富汗完全撤兵、與北韓領導人金正恩進行第4次會面、與伊朗達成核協議，甚至是空襲伊朗核設施等。

特朗普選前一個月 會打什麼牌爭選票

有線電視新聞網（CNN）則認為，特朗普最希望端出的「十月驚奇」就是成功研發出新冠肺炎疫苗，因此才會不斷催促疫苗研發時程，且頻頻向選民開口頭支票，宣稱疫苗可能年底前就會出爐。

外電指，上述選項或許都是特朗普的口袋名單，但以近期態勢來看，特朗普還有機會打出「中國牌」。

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美國57%人不認同特朗普處理與中國關係 經濟仍是強項

事實上，美國部份人把當前的疫情與中國聯想在一起，而不是歸咎於特朗普領導抗疫不力。

皮尤研究中心（Pew Research Center）7月30日發布的調查發現，73%美國民眾對中國觀感不佳，較2018年上升26個百分點，其中光在今年3月就增長7個百分點，78%民眾則將疫情與中國聯繫起來。

幾個跡象反映 特朗普不排隊加碼施壓中國

觀察者指，特朗普如在此時祭出打擊中國的招數，不僅回應了部份選民的情緒，還有可能為自己抗疫不力「卸鑊」。

另一個值得注意的重點是，特朗普競選陣營周日（23日）發表第2任期施政黨綱時，列出在經濟、教育、外交政策與國防等10大領域的施政重點；其中，與中國有關的議題獨立開列、自成一章，聲稱要讓中國完全負起「令新型冠狀病毒擴散至全球」的責任。

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從這些跡象反映，特朗普很有可能在選前增加對中國施壓的力度，以爭取選民、特別是保守派選民的支持。他之前針對南海、台灣、孔子學院、香港及新疆等議題出招，或許只是前奏，更大的動作或在後頭。

當然「十月驚奇」倘真的出現、而「十月驚奇」又與中國相關的話，中美關係恐添更多不明朗。

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責任編輯：鄧國強

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