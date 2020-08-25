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【中美角力】新華社：TikTok勝訴機會不大 有三大原因

經濟脈搏 20:26 2020/08/25

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中國短片平台抖音的海外版TikTok周一（24日）入稟法院，就美國總統特朗普頒布的行政命令，禁止其在美業務，起訴美國政府，官媒新華社發表署名文章引述法律專家普遍認為，TikTok要在美國打贏與特朗普這埸官司的成功機會不容樂觀，字節跳動最終能夠保住TikTok美國業務的可能性也不大。

法官難干涉特朗普使用緊急權力

文章指出三大原因，首先，TikTok今次訴訟只針對特朗普8月6日禁止與字節跳動交易的行政命令，而沒有將8月14日發出限令字節跳動在90天內，出售或分拆TikTok美國業務的行政命令包括在內，是因為美國外國投資委員會是聯邦級別的跨部門委員會，有權審查一切外國投資，判斷是否損害國安，其調查結果基本上不受司法評估影響，因此很難通過法院推翻。

其次，外國政府和企業此前對于美國政府援引《國際緊急經濟權力法》採取的行政令發起過很多挑戰，但一般只能在程序合法性方面得到支持，很難挑戰行政令與其法律依據之間的關係。正如加州大學伯克利分校法學院教授所羅門（Steven Davidoff Solomon）24日接受《紐約時報》採訪時所説：「雖然特朗普似乎擴大了他行使緊急權力的法律邊界，但法官不太可能予以干涉。」

最後，8月6日行政令中的核心概念「交易」並沒有明確定義，還有待美國商務部在規定期限到達後予以解釋，所以目前TikTok只能等具體限制措施明確並評估其影響後，再去法院申請初步禁止令。在此期間，鑒于要求字節跳動剝離TikTok的行政令依然有效，而且幾乎不可能被法院更改，字節跳動只有兩個選擇，要麼關閉TikTok的美國公司，要麼將其出售給別的美國企業。

新華社指TikTok提訴仍有意義

不過，文章指出，即使官司難打、贏面小，對美國政府提出起訴仍然有意義。一方面TikTok有可能通過法律行動爭取時間，就算要出售美國業務，也可以賣得一個較好的價錢，從而盡量保護企業的投資回報；另一方面，字節跳動也可藉訴訟，表達中國企業不會忍氣吞聲、任由宰割。

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責任編輯：蒯宇澄

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